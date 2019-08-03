Незаконный митинг в Москве провалился — оппозиция не смогла собрать сторонников. ФАН-ТВ

Не сидится на месте команде Навального. И оно неудивительно — политический заказ необходимо отработать. А потраченные деньги — оправдать. Пока сами псевдолидеры отсиживают свои сроки за незаконные акции, люди, хоть и в малом составе, беснуются на улицах столицы.

Очередной незаконный митинг прошел без цели, места и без людей. Несколько раз анонсировали и отзывали заявку на проведение акции 3 августа. Проспект Сахарова оппозицию не устроил. Попасть в новостную повестку они хотят другой ценой. Ценой задержаний и провокаций, но никак не законным образом.

Организаторы на афише так и написали: «Прогулка по бульварному кольцу». На деле оказалась даже не прогулка: скитания группы эмоционально нестабильных граждан от одного сквера к другому. Они то и дело кидались на гуляющих гостей, а в сотрудников спецслужб стабильно летели камни и мусор.

Очевидно, как и неделю назад, участников акции привезли из регионов. Они смотрели в телефоны, чтобы разобраться в какую сторону идти, спрашивали друг у друга дорогу и терялись, повернув не туда.

Полиция и Росгвардия действовали буквально ювелирно. Толпу разделяли на группы и провожали к метро и к скверу на Трубной площади. Задержания — стали крайней мерой для тех, кто откровенно кидался и создавал угрозу окружающим. Сотрудники ДПС организовывали движение автомобилей в обход участков, где на дорогу могли выбежать провокаторы. После словесных нападок на сотрудников спецслужб провокаторы кидались наутек через дорогу, прямо под колеса машин.

Активисты были настроены решительно. У некоторых даже изъяли оружие и магазины, полные патронов. Там, где не удалось использовать оружие, в бой шли подручные средства. Сотрудник ОМОНа вывихнул руку при задержании агрессора. Тот настолько рьяно кидался в бой, что спецназовцу не помогло обмундирование. Пострадавшему оказана помощь, а психическое состояние нападающего еще предстоит оценить специалистам.

Единственным свободным так называемым независимым кандидатом осталась Любовь Соболь. Однако и ее задержали на выходе из штаба команды Навального, на пути к Трубной площади. Горе-мать прикрывается своим ребенком в любой неудобной ситуации. В прошлый раз выпрашивала штраф как максимальную меру за организацию незаконной акции. Очевидно, поступит так и сейчас. Любовь, а где же твой несовершеннолетний ребенок, когда ты бегаешь по улицам Москвы на незаконных акциях?

Оппозиция уже не стесняется поддержки из регионов. По информации полиции, на прошлой акции 27 июля, больше половины задержанных оказались гостями столицы. Теперь и в телеграм-каналах ежедневно публикуется информация о привезенных на митинг активистах и размерах их гонораров. По данным МВД, на акцию в столице пришли полторы тысячи человек, более 500 были задержаны. План оппозиции впутать в шествие обычных горожан не увенчался успехом. Полиция сработала настолько аккуратно, что тут же была удостоена благодарности от москвичей.

Кстати, сам Алексей Навальный решил отбыть свой «срок» в больнице. По информации его сторонников, у него обострилась аллергия. Это не помешало отправить своего личного врача на Трубную. У Алексея свои, особенные методы терапии.

Его ближайшие соратники — пресс-секретарь Кира Ярмыш и менеджер проектов Руслан Шаведдинов — покинули Россию накануне несанкционированной акции. Оператор YouTube-канала Алексей Яковлев был замечен у посольства Литвы. Бегут, что называется, первыми с тонущего корабля. Следственный комитет начал расследование дела об отмывании денежных средств. Тот самый Фонд борьбы с коррупцией может стать объектом собственного сюжета. ОПГ Навального отмыла сумму в 1 млрд рублей. Деньги утекли в неизвестном направлении.

Митинг организовали так называемые «независимые кандидаты» — члены команды Навального: Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов и Константин Янкаускас, лидер «Партии Перемен» Дмитрий Гудков и Юлия Галямина. Их подписи забраковал Мосгоризбирком как недостоверные. Сейчас Гудков, Галямина, Яшин, Янкаускас и Жданов арестованы, ведь, как учили в советских фильмах, — «Вор должен сидеть в тюрьме».