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ФАН-ТВ
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Незаконный митинг в Москве провалился — оппозиция не смогла собрать сторонников. ФАН-ТВ

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Не сидится на месте команде Навального. И оно неудивительно — политический заказ необходимо отработать. А потраченные деньги — оправдать. Пока сами псевдолидеры отсиживают свои сроки за незаконные акции, люди, хоть и в малом составе, беснуются на улицах столицы.  

Очередной незаконный митинг прошел без цели, места и без людей. Несколько раз анонсировали и отзывали заявку на проведение акции 3 августа. Проспект Сахарова оппозицию не устроил. Попасть в новостную повестку они хотят другой ценой. Ценой задержаний и провокаций, но никак не законным образом.

Организаторы на афише так и написали: «Прогулка по бульварному кольцу». На деле оказалась даже не прогулка: скитания группы эмоционально нестабильных граждан от одного сквера к другому. Они то и дело кидались на гуляющих гостей, а в сотрудников спецслужб стабильно летели камни и мусор.

Очевидно, как и неделю назад, участников акции привезли из регионов. Они смотрели в телефоны, чтобы разобраться в какую сторону идти, спрашивали друг у друга дорогу и терялись, повернув не туда.

Незаконный митинг в Москве провалился — оппозиция не смогла собрать сторонников. ФАН-ТВ

Полиция и Росгвардия действовали буквально ювелирно. Толпу разделяли на группы и провожали к метро и к скверу на Трубной площади. Задержания — стали крайней мерой для тех, кто откровенно кидался и создавал угрозу окружающим. Сотрудники ДПС организовывали движение автомобилей в обход участков, где на дорогу могли выбежать провокаторы. После словесных нападок на сотрудников спецслужб провокаторы кидались наутек через дорогу, прямо под колеса машин.

Активисты были настроены решительно. У некоторых даже изъяли оружие и магазины, полные патронов. Там, где не удалось использовать оружие, в бой шли подручные средства. Сотрудник ОМОНа вывихнул руку при задержании агрессора. Тот настолько рьяно кидался в бой, что спецназовцу не помогло обмундирование. Пострадавшему оказана помощь, а психическое состояние нападающего еще предстоит оценить специалистам.

Единственным свободным так называемым независимым кандидатом осталась Любовь Соболь. Однако и ее задержали на выходе из штаба команды Навального, на пути к Трубной площади. Горе-мать прикрывается своим ребенком в любой неудобной ситуации. В прошлый раз выпрашивала штраф как максимальную меру за организацию незаконной акции. Очевидно, поступит так и сейчас. Любовь, а где же твой несовершеннолетний ребенок, когда ты бегаешь по улицам Москвы на незаконных акциях?

Незаконный митинг в Москве провалился — оппозиция не смогла собрать сторонников. ФАН-ТВ

Оппозиция уже не стесняется поддержки из регионов. По информации полиции, на прошлой акции 27 июля, больше половины задержанных оказались гостями столицы. Теперь и в телеграм-каналах ежедневно публикуется информация о привезенных на митинг активистах и размерах их гонораров. По данным МВД, на акцию в столице пришли полторы тысячи человек, более 500 были задержаны. План оппозиции впутать в шествие обычных горожан не увенчался успехом. Полиция сработала настолько аккуратно, что тут же была удостоена благодарности от москвичей.

Кстати, сам Алексей Навальный решил отбыть свой «срок» в больнице. По информации его сторонников, у него обострилась аллергия. Это не помешало отправить своего личного врача на Трубную. У Алексея свои, особенные методы терапии.

Незаконный митинг в Москве провалился — оппозиция не смогла собрать сторонников. ФАН-ТВ

Его ближайшие соратники — пресс-секретарь Кира Ярмыш и менеджер проектов Руслан Шаведдинов — покинули Россию накануне несанкционированной акции. Оператор YouTube-канала Алексей Яковлев был замечен у посольства Литвы. Бегут, что называется, первыми с тонущего корабля. Следственный комитет начал расследование дела об отмывании денежных средств. Тот самый Фонд борьбы с коррупцией может стать объектом собственного сюжета. ОПГ Навального отмыла сумму в 1 млрд рублей. Деньги утекли в неизвестном направлении.

Митинг организовали так называемые «независимые кандидаты» — члены команды Навального: Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов и Константин Янкаускас, лидер «Партии Перемен» Дмитрий Гудков и Юлия Галямина. Их подписи забраковал Мосгоризбирком как недостоверные. Сейчас Гудков, Галямина, Яшин, Янкаускас и Жданов арестованы, ведь, как учили в советских фильмах, — «Вор должен сидеть в тюрьме».

 

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