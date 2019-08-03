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Медведчук назвал единственный путь решения газового вопроса на Украине

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Медведчук назвал единственный путь решения газового вопроса на Украине

Киев, 3 августа. Единственный путь в решении газового вопроса на Украине — это попытки договориться с Россией, считает глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

В своем микроблоге в Twitter политик предупредил, что если киевские власти не пойдут по этому пути, то не смогут улучшить экономическую и социальную обстановку в стране, а она оставляет желать лучшего.

Напомним, 1 августа глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью немецким СМИ усомнился, что после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» Москва продолжит осуществлять транзит газа в Германию через Украину, пишет «Газета.ру».

Он добавил, что если «Газпром» будет продлевать соглашение о транзите, Киев обратится в суд за компенсацией. По мнению Коболева, у Киева есть высокие шансы выиграть дело, и нет сомнения в том, что «Газпром» заплатит, ведь многие активы российской компании находятся за границей.

 

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