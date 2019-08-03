Полиции пришлось защищать оппозицию от активистов на митинге в Петербурге

Патриотически настроенные граждане, возмущенные поведением либералов в ходе митинга на площади Ленина, хотели применить физическую силу. Однако полиция Санкт-Петербурга встала на защиту оппозиционеров, предотвратив их избиение.

В гайд-парке на площади Ленина в Петербурге прошел митинг, организованный в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых сняли с выборов из-за махинаций с подписями избирателей. В мероприятии приняли участие не только либерально-оппозиционные силы, но и патриотические граждане, которые также пришли законно высказать свою позицию.

Однако либералы негативно отнеслись к присутствию представителей другого лагеря и вытесняли их со сцены, а также принимали все меры, чтобы прогнать их с мероприятия. Так, оппозиция прогоняла сторонников движения «Поколение Z», «Партии Великое Отечество» и других участников, не давая им выступить и именуя их позицию оскорбительной.

Известного российского политолога и общественного деятеля Николая Старикова и вовсе силой вытеснили со сцены, не позволив выступить. По словам эксперта, прокомментировавшего конфликтную ситуацию в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, это возмутительная информационная провокация, так как раньше организаторы обещали дать слово.

В определенный момент ситуация накалилась, и патриотически настроенные граждане решили применить физическую силу против либералов. Однако стычку предотвратили сотрудники правоохранительных органов, которые вступились за оппозицию и оттеснили агрессивно настроенных граждан.

Напомним, митинг на площади Ленина был организован петербургской оппозицией после событий 27 июля в Москве в знак солидарности с так называемыми «независимыми кандидатами» в депутаты Мосгордумы, которых МГИК не зарегистрировал из-за махинаций с подписями.

Петербургская полиция в ходе мероприятия пресекала любые нарушения порядка и задерживала также людей с патриотическими плакатами. Ранее сообщалось о задержании представителей движения «Поколение Z», которые выкрикивали: «Либералы — позор России!»