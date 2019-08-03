Сирия, 3 августа. Боевики обстреляли жилой квартал Алеппо — есть жертвы среди мирного населения. Взрыв боеприпасов на авиабазе в Хомсе. В Ираке снайпер ИГ1* застрелил военнослужащего. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли нескольких военнослужащих в Хомсе при взрыве на авиабазе.

«Исламское государство1»: напало на подразделение иракской армии на севере Ирака.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: снова обстреляла жилые кварталы города Алеппо из миномета.

Курды: взяли на себя ответственность за серию нападений на ССА в Африне.

ВС Турции: нанесли авиаудары на севере Ирака, нейтрализовав шесть курдских боевиков.

Международная коалиция: патрулирует улицы в Хасаке.

Провинция Алеппо

«Освободительные силы Африна» взяли на себя ответственность за нападения на протурецких боевиков «Свободной сирийской армии» (ССА) в деревне Мареа и городах Азаз и Аль-Баб, как сообщил приближенный к курдскому ополчению новостной портал Rojava Network. Всего, по данным курдских радикалов, в ходе операций и подрывов было ликвидировано 17 боевиков из числа «Сирийской свободной армии» (ССА). Курды подчеркивают свое намерение вернуть под свой контроль районы севера Алеппо, которые были заняты турецкими войсками и лояльными группировками.

Новостное агентство Al Masdar передало, что радикалы альянса «Тахрир аш-Шам» после обстрела улицы Нила в городе Алеппо открыли минометный огонь по близлежащим жилым кварталам, предположительно огонь велся из пригорода Рашидин. Источник сообщает о нескольких пострадавших мирных жителях.

Провинция Хомс

К юго-востоку от Хомса в районе авиабазы «Шайрат» раздался взрыв. Согласно данным новостного агентства SANA, на базе в результате технической ошибки при перевозе боеприпасов произошла детонация. Погибли несколько человек. Следует отметить, что 21 июля в провинции Хомс произошел взрыв на железной дороге на участке между городами Аль-Феджва и Аль-Бусейра, при котором пострадал экипаж локомотива. Позднее террористы ИГ взяли на себя ответственность за минирование данного участка путей, тем самым подтвердив предположения некоторых экспертов, что в дальнейшем подпольные ячейки джихадистов будут направлять свои удары на объекты экономической инфраструктуры в стране, такие, в частности, как магистрали и железные дороги.

Провинция Хасака

В городе Рас аль-Айн, на севере провинции военнослужащие международной коалиции во главе с США патрулируют улицы города, как передает новостное агентство Anna News. Усиление патрулирования происходит на фоне строительства военной базы США у Рас аль-Айна и обострения противостояния курдов с турецкой стороной. Также, согласно информации военных источников, многочисленные конвои международной коалиции готовят провинцию ко вводу новой партии американских военных. По данным источника в сети Twitter Viva Revolt, в общей сумме международная коалиция намерена отправить курдам еще около трехсот грузовиков.

Ирак

На севере Ирака турецкая армия продолжает операцию «Коготь», направленную на поиск и уничтожение опорных пунктов организации «Рабочая партия Курдистана» (РПК). Согласно данным турецкого новостного агентства Anadolu Agency, сегодня днем в результате авиаудара ВВС Турции в районе Хафтани было нейтрализовано шесть курдских радикалов. В операции против РПК турецкая армия задействовала крупнокалиберную артиллерию, спецназ, вертолеты и разведывательные беспилотники. Первый этап был начат 27 мая в провинции Киркук под руководством министра обороны Турции Хулуси Акара. За время наступления турками было ликвидировано свыше семидесяти радикалов РПК.

По данным того же источника, один иракский солдат был убит и еще один ранен в результате снайперского обстрела со стороны боевиков ИГИЛ1 в районе Ялавла на севере Ирака. Отряды иракской армии начали поисковую кампанию в регионе, чтобы выследить боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.