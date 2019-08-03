Законный отказ МГИК порадовал желавшую беспорядков «оппозицию», заявил социолог

Москва, 3 августа. Так называемые «независимые кандидаты», осознавая свои шансы на выборах в Мосгордуму, намеренно сфальсифицировали подписи, чтобы в дальнейшем устроить беспорядки, заявил руководитель центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Оппозиционеры, которые жаждали побороться за депутатское кресло, понимают, что отказ им в регистрации в качестве кандидатов в депутаты МГД законен, считает социолог. По его мнению, «независимым кандидатам» ничего не остается сделать, кроме как провести незаконный митинг.

«Очевидно, что они понимают, что в судебном порядке и в вышестоящем ЦИК нет оснований, чтобы отменить решение МГИК. Потому что решение МГИК об отказе в регистрации вполне соответствует действующему законодательству», — пояснил Иванов в беседе с «ПолитЭкспертом».

Эксперт предположил, что не все представители оппозиции хотели быть кандидатами в депутаты в МГД. Не исключено, что все ошибки и фальсификации имели направленный характер.

«Понимая, что у них нет шансов выиграть на выборах, они самостоятельно и специально допустили все эти ошибки, надеясь, что МГИК откажет им в регистрации, и тогда они будут устраивать все эти беспорядки», — добавил социолог.

В доказательство этой версии можно привести активное привлечение к несогласованным акциям западной прессы и других зарубежных сил. По мнению Иванова, оппозиция, понимая, что не сможет победить на выборах, придумала повод для того, чтобы спровоцировать беспорядки.

Напомним, в прошлую субботу оппозиционеры провели незаконную акцию в центре Москвы, в этот раз они вновь вытащили на нелегальный митинг своих единомышленников. По данным ГУ МВД России по Москве, участниками сборища стали не более 1,5 тысячи человек.

Акции были вызваны отказом МГИК в регистрации оппозиционеров в качестве кандидатов в депутаты в МГД. Подчеркнем, что отказ был абсолютно законным, поскольку в подписных листах претендентов было большое количество недействительных подписей. В частности, у протеже скандального блогера Алексея Навального Любови Соболь обнаружили подписи давно умерших москвичей.