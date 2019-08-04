Сирия, 4 августа. Курды убили мирного жителя и похитили его ребенка на юге Хасаки. Западные окраины Алеппо вновь оказались под огнем террористов. Радикалы SDF**** незаконно захватили троих военнослужащих САА в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хезболла»: лишилась одного бойца, застреленного неизвестными боевиками к северо-востоку от Даръа.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: вместе с подконтрольными группировками продолжает обстреливать западные окраины Алеппо.

Курды: убили мирного жителя и похитили его ребенка на юге Хасаки; незаконно захватили троих военнослужащих САА в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

Террористические бандгруппы продолжают обстреливать западные окраины Алеппо. На этот раз под ударом оказался перекресток в районе пригорода Лерамун, передает военный источник в соцсети Twitter (@alahmed_nasser). Исламистами были задействованы преимущественно гранатометы. Сведения о возможных жертвах среди местного населения в настоящий момент устанавливаются. В предместьях города и дальше в западных районах одноименной провинции, прилегающих к соседнему Идлибу, все еще дислоцируются вооруженные джихадистские формирования, в основном связанные с террористическим объединением «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой»1*** (деятельность запрещена в РФ).

Провинция Дейр-эз-Зор

Демократические силы Сирии (SDF) захватили трех военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) вблизи линии соприкосновения сторон около поселения Сальхия, находящегося на восточном побережье Евфрата в предместьях Дейр-эз-Зора, сообщает местный новостной канал в Twitter (@DeirEzzor24). Подробности случившегося сейчас уточняются. Данный небольшой район за рекой в окрестностях административного центра провинции контролируют войска САР. При этом вся остальная часть Заевфратья находится в оккупации курдских вооруженных группировок, пользующихся поддержкой незаконно находящихся в арабской республике американских войск.

Провинция Даръа

По информации оппозиционного Twitter-ресурса (@NeSyria), в населенном пункте Нахита, расположенном к северо-востоку от Даръа вблизи границы с соседней провинцией Эс-Сувейда, был застрелен член ливанского формирования «Хезболла», выступающего на стороне Сирийской арабской армии (САА) в борьбе с террористами, по имени Агла Саад Аль-Хасан. Огонь по нему открыли неизвестные боевики. Предполагается, что нападавшие действуют в составе одной из «спящих ячеек» террористов, распространившихся в последнее время по южным и центральным районам САР. По мнению многих военных экспертов, их деятельность координируется с расположенной неподалеку американской базы «Ат-Танф», где по-прежнему вынашивают планы по разворачиванию новой волны эскалации в Сирии.

Провинция Хасака

Радикалы Сирийских демократических сил (SDF) убили мирного жителя и похитили его ребенка в городе Аш-Шаддади на юге провинции Хасака. Согласно данным портала Syria Call, мужчина пытался помешать курдским бойцам забрать овец, разведением которых он занимался. Граждане, проживающие в оккупированной курдами северо-восточной части САР страдают от ухудшения условий жизни, отсутствия безопасности и произвола со стороны проамериканских «Демократических сил». Это вынуждает многих из них бросать свои дома и бежать в Турцию или за Евфрат — в районы, контролируемые правительственными силами.

1 Организация запрещена на территории РФ.