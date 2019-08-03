В ОП РФ рассказали, как провокаторы на митинге в Москве бились головой об асфальт

Москва, 3 августа. Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев рассказал, как участники запрещенной акции в Москве пытались провоцировать полицию, бились головой об асфальт и не могли перейти улицу.

По словам эксперта, на акции было так много сотрудников как отечественных, так и зарубежных СМИ, что он даже в какой-то момент подумал, что на этом митинге и вовсе будут одни журналисты. Однако, это оказалось не так. Как и 27 июля, в центре Москвы оказались и обученные провокаторы, которые пытались сделать все, чтобы помешать работе сотрудников правоохранительных органов.

Некоторые при этом вели довольно странно и даже неадекватно. Так, по словам Григорьева, на его глазах одна девушка упала на мостовую и начала изображать, будто бы сильно ударилась головой. К большому ее сожалению, внимания на нее никто не обращал. Тогда она решила побежать за стражами порядка. Григорьев подошел к странной девушке и спросил, что происходит.

«Оказалось, что у нее нет никаких повреждений, но она пыталась показать, что пострадала. Я спросил, не считаете ли это провокацией, она развернулась и убежала», — рассказал Григорьев в комментарии изданию Nation News.

Помимо этого он стал свидетелем неоднозначного поведения группы молодых людей, которые кричали, что «полиция не дает им выйти». Тогда Григорьев решил им помочь и показал, где они могут спокойно перейти улицу. За ним проследовали около семи-восьми человек и еще около 20 журналистов.

Однако, как только он провел их к этому месту, молодые люди сразу потеряли интерес: «Оказалось, что выходить не надо».

«Видимо, что им просто нужно было так или иначе обвинить полицию», — пояснил он.

И таких историй, по его словам, было предостаточно. При этом он обратил особое внимание на то, что полиция действовала максимально корректно и задерживала лишь тех, кто намеренно провоцировал стражей порядка.

Как сообщалось ранее, сегодня в Москве проходит незаконная акция, которую организовали те же «недокандидаты» в МГД, что и «мирный митинг» 27 июля. Призывы принять участие в новой сходке снова распространяли сторонники основателя так называемого ФБК блогера Алексея Навального, а именно: Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и другие.

При этом они получили законный отказ в регистрации на выборах в МГД, поскольку в их подписных листах был обнаружен огромный процент брака. Все они могли отстаивать свою позицию в суде, однако предпочли давить на избиркомы и ставить под опасность москвичей.