Силуанов объяснил, как экономика России реагирует на санкции США

Москва, 3 августа. Глава Минфина России Антон Силуанов прокомментировал второй пакет антироссийских санкций, объявленных США 2 августа.

Гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика позволят отечественной экономике быстро приспособиться к давлению санкций. Такое мнение высказал Антон Силуанов.

Министр отметил, что решения Вашингтона негативно сказываются на двусторонних отношениях.

«Но российская экономика за последние годы уже доказала свою устойчивость к внешним ограничениям», — объяснил он.

По мнению Силуанова, правительство создало такую финансовую систему, которая удовлетворяет потребности бюджета. Напомним, что 2 августа американская администрация сообщила о санкциях «по делу Скрипалей».

США будут выступать против предоставления займов и технической помощи России Всемирным банком и МВФ. Банкам США запретят участвовать в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга. Санкции вступят в силу 19 августа сроком на год.

В МИД России считают, что вводить антироссийские санкции под предлогом о Скрипалях, это провокация. В марте 2018 года в британском Солсбери были отравлены Юлия и Сергей Скрипали, британская сторона бездоказательно обвинила в инциденте РФ.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее «игрой на русофобском поле». Лондон неоднократно под различными предлогами отказывался от помощи Москвы в расследовании этого дела.