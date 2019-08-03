Шойгу объяснил, почему военные НАТО не участвуют в Армейских играх

Москва, 3 августа. Военные стран блока НАТО не участвуют в Армейских международных играх не только по политическим мотивам, но и по другой причине. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

В подмосковной Кубинке уже в пятый раз проводят Армейские международные игры (АрМИ). По словам министра, военные НАТО боятся того, что их вооружение окажется хуже, чем оружие других стран-участниц соревнования.

«Тут же очень много рисков. Если у тебя техника хуже, завтра ты будешь хуже ее продавать», — объяснил Шойгу.

Глава оборонного ведомства напомнил, что российская сторона приглашает на Игры страны, которые входят в НАТО. Но главной целью соревнования является «обучение, оснащение, боеготовность» армии РФ.

«Чтобы всем было понятно, что у этих ребят лучшие специалисты, что они лучше всех летают, стреляют, плавают, ходят», — добавил Шойгу.

Участники АрМИ-2019 высоко оценили российскую технику, представленную на экспозиции. По словам замминистра обороны Мьянмы Тейн Мью Зо, техника российского производства самая мощная в мире.

Как отметил глава делегации Индии Риши Деора, на Армейских играх у военных из других стран есть вохможность испытать вооружение хозяев соревнований.