Насилие, обман, пустые обещания: как прошла акция ряженых оппозиционеров в Петербурге. ФАН-ТВ

«За свободные выборы!», «Свободу слова!»: плакаты с подобными лозунгами держали в руках те, у кого пока что нет права голоса. Школьники и подростки вышли на петербургскую площадь Ленина, чтобы выразить якобы свое мнение. На самом деле его навязали взрослые. Они дали ценные указания и объяснили, что значат те или иные выражения. Мол: «ребят, скоро выборы, и, чтобы они прошли успешно, нужно немного постоять».

Такое лицо у петербургского митинга в поддержку честных выборов в Мосгордуму. Так называемая оппозиция решила поддержать «независимых кандидатов», которым отказали в регистрации. Правда, почему-то митингующие не вспомнили о нарушениях. Когда в документах у горе-политиков обнаружили недействительные подписи избирателей. Среди тех, кто поддержал нарушителей, даже были уже давно умершие люди.

Да и сегодняшняя акция честностью вовсе не пахла. «Мы дадим слово каждому, кто захочет выйти на сцену». Об этом в начале мероприятия заявили его организаторы. Но из микрофона звучали лишь угодные оппозиции абстрактные лозунги. Никаких конкретных предложений. Иное мнение не приветствовалось. Общественного деятеля Николая Старикова буквально вытолкнули со сцены.

«Подошел какой-то молодой человек и вырвал у меня из рук плакат, на котором, знаете, было написано, вот ужас, было написано: «Дайте слово». Он его разорвал и скомкал. На митинге, где собирается так называемая оппозиция, я теперь убежден в этом, они никогда не дадут слово человеку, который хоть малейшим образом не согласен с ними. Но самое интересное, даже не это. Выступал один молодой кандидат в депутаты, я не помню имя, фамилию, но запись есть наверно. Когда мы начали выражать свое отношение к тому, что он говорит, криками «Позор», он сказал следующее: «Мы строим Россию будущего, в которой вас всех посадят», — негодует председатель общероссийского общественного движения «Патриоты Великого Отечества».

Людей, хотевших подняться на сцену, даже пытались обвинить в срыве митинга. Хотя они просто решили высказать свое мнение. И из-за этого их облили грязью.

«Вы жалкие провокаторы, пришедшие сюда, чтобы сорвать наш митинг», — оценил их намерения депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

Акция в поддержку честных выборов в Мосгордуму в самой столице и вовсе провалилась. Оппозиция не смогла собрать людей на несогласованный митинг. Ни тебе школьников, ни подростков с плакатами. Лишь около полутора тысяч человек из мегаполиса вышли на протесты. Правда, в Москве активисты вели себя намного агрессивнее. Полиция задержала более 500 человек, несколько из них были вооружены. Один из участников акции оказал сильное сопротивление. В результате полицейский получил вывих руки. Страшно представить, чем бы закончился митинг, если бы полиция не отобрала у протестующих оружие.

«Я очень беспокоюсь, чтобы людей не подставили в очередной раз. Поскольку те, кто хочет сейчас провокаций, завтра полетят в бизнес-классе с депутатским мандатом снова отдыхать. А люди окажутся подставлены, будут ходить по судам, им никто не поможет. Людей используют вслепую, поскольку подлинный замысел организаторов людям не раскрывается», — подчеркивает депутат Госдумы VII созыва Виталий Милонов.

Впрочем, два митинга, как и прежде, превратились в обычные PR-акции так называемой оппозиции. Со сцены звучат четко отфильтрованные лозунги, а грязи в сторону инакомыслящих выливается намного больше.