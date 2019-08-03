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Москвич в эфире «Дождя» рассказал о постановочном падении провокатора на незаконной акции

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Москвич в эфире «Дождя» рассказал о постановочном падении провокатора на незаконной акции

Жители столицы, оказавшиеся в эпицентре незаконной акции на Бульварном кольце, рассказали о провокаторах, которые намеренно травмировали себя и бегали за полицией. Таким образом либералы пытались показать сотрудников правопорядка излишне жестокими, но не вышло.

На несанкционированном митинге в Москве работали обученные специалисты от оппозиции, которые готовили постановочные травмы для либеральных российских и западных СМИ. Однако провокационные акции провалились, так как свидетелями подготовки абсурдных постановок становились обычные москвичи, которые не стеснялись говорить правду журналистам, в том числе либеральных изданий.

Москвич в эфире «Дождя» рассказал о постановочном падении провокатора на незаконной акции

Один из москвичей рассказал корреспондентам телеканала «Дождь», ведущим трансляцию в прямом эфире, что видел девушку, которая намеренно травмировала себя.

«Я видел девушку, которая специально упала на землю при мне. После этого она схватилась за лицо и бежала за полицейскими, демонстрируя, что с ней что-то произошло.

Я остановил ее, чтобы прояснить ситуацию, и попросил убрать руку. Оказалось, что у нее никаких следов падения не было», — рассказал очевидец.

Когда либеральные журналисты поняли, что провокация провалилась и зрители увидят неугодный сюжет, то принялись обвинять москвича во лжи и говорить о наличии у девушки ссадин на носу. Однако свидетель падения легко парировал нападки представителей СМИ, заявив, что может подтвердить свои слова фотографией. 

Москвич в эфире «Дождя» рассказал о постановочном падении провокатора на незаконной акции
 
Напомним, незаконную акцию на «Бульварном кольце» организовали Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков и Илья Яшин. Так называемые «независимые кандидаты» начали устраивать массовые беспорядки на улицах Москвы после того, как избиркомы отказались регистрировать их из-за обнаружения большого количества недостоверных подписей.

Любовь Соболь, у которой также были найдены фальшивые подписи и «мертвые души», была задержана повторно 3 августа до начала нелегальной акции возле «Центра сбора подписей» на Рождественском бульваре. 

По официальным данным ГУ МВД, на нелегальный митинг в Москве вышли всего 1,5 тыс. человек.

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