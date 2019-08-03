Москвич в эфире «Дождя» рассказал о постановочном падении провокатора на незаконной акции

Жители столицы, оказавшиеся в эпицентре незаконной акции на Бульварном кольце, рассказали о провокаторах, которые намеренно травмировали себя и бегали за полицией. Таким образом либералы пытались показать сотрудников правопорядка излишне жестокими, но не вышло.

На несанкционированном митинге в Москве работали обученные специалисты от оппозиции, которые готовили постановочные травмы для либеральных российских и западных СМИ. Однако провокационные акции провалились, так как свидетелями подготовки абсурдных постановок становились обычные москвичи, которые не стеснялись говорить правду журналистам, в том числе либеральных изданий.

Один из москвичей рассказал корреспондентам телеканала «Дождь», ведущим трансляцию в прямом эфире, что видел девушку, которая намеренно травмировала себя.

Да ладно, там таких девушек было не две и не три. Ну и любители модных нынче селфачей из автозаков, конечно, как без них pic.twitter.com/4X2pLDaabB — Шнур (@shnur0_ok) August 3, 2019

«Я видел девушку, которая специально упала на землю при мне. После этого она схватилась за лицо и бежала за полицейскими, демонстрируя, что с ней что-то произошло. Я остановил ее, чтобы прояснить ситуацию, и попросил убрать руку. Оказалось, что у нее никаких следов падения не было», — рассказал очевидец.

Когда либеральные журналисты поняли, что провокация провалилась и зрители увидят неугодный сюжет, то принялись обвинять москвича во лжи и говорить о наличии у девушки ссадин на носу. Однако свидетель падения легко парировал нападки представителей СМИ, заявив, что может подтвердить свои слова фотографией.





Напомним, незаконную акцию на «Бульварном кольце» организовали Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков и Илья Яшин. Так называемые «независимые кандидаты» начали устраивать массовые беспорядки на улицах Москвы после того, как избиркомы отказались регистрировать их из-за обнаружения большого количества недостоверных подписей.

Любовь Соболь, у которой также были найдены фальшивые подписи и «мертвые души», была задержана повторно 3 августа до начала нелегальной акции возле «Центра сбора подписей» на Рождественском бульваре.

По официальным данным ГУ МВД, на нелегальный митинг в Москве вышли всего 1,5 тыс. человек.