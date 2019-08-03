Мощный ливень затопил улицы Благовещенска, повалены деревья

Благовещенск, 3 августа. Ураганный ветер повалил деревья в Благовещенске, вода затопила улицы, из-за непогоды возникли проблемы с электроснабжением.

По данным городской администрации, за час в Благовещенске выпало свыше 44 мм осадков, остановлен водозабор. На проблемных участках дорог откачивают воду, в других районах она начнет уходить через 6-8 часов.

На подстанции «Моховая» отключились два насоса, снизился напор воды в жилых домах. Неблагоприятная погода ожидается в Амурской области 4 августа.

Ветер усилится до 18 метров в секунду, в Благовещенске снова ожидаются дожди. Власти региона ввели режим ЧС.