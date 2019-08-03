Подручные Ходорковского провели инструктаж для провокаторов перед незаконной акцией

Москва, 3 августа. Медиаструктуры беглого олигарха Михаила Ходорковского проинструктировали участников незаконной акции в Москве 3 августа перед несанкционированным митингом.

На платформах медиаресурсов Ходорковского появилась методичка, предназначенная для участников несогласованного митинга. Так, авторы листовки в подробностях рассказывают, что нужно брать с собой на митинг, как себя вести при задержании, в автозаке, отделении полиции и спецприемнике. Привлекает внимание то, что авторы методички предлагают провокаторам знакомиться друг с другом и создавать чат в Telegram прямо из автозака, отметило издание Nation News.

Субботний митинг в российской столице собрал, согласно данным ГУ МВД России по Москве, не более полутора тысяч участников. Многие эксперты подчеркнули, что митинг оппозиции оказался провальным, несмотря даже на их усилия пригнать людей из других регионов страны. Примечательно, что в этот раз либеральная общественность не скрывала, что берет с собой на московскую акцию людей из регионов, и даже попросила помочь рублем. На одном из Telegram-каналов появился пост, посвященный приезжим и нуждающимся в деньгах «активистам».

Оппозиционеры устроили в российской столице незаконную акцию из-за того, что их представителей не допустили к выборам. МГИК абсолютно законно отказал так называемым «независимым кандидатам», у которых было огромное количество недействительных подписей. Не зарегистрировали, в частности, юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, в подписных листах которой нашли автографы давно умерших людей.

На незаконной акции оппозиционеров работают сотрудники правоохранительных органов, которые защищают россиян от неадекватных выходок провокаторов-оппозиционеров и обеспечивают безопасность.