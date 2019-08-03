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Незаконный митинг оппозиции обошелся России в 150 млн рублей

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Незаконный митинг оппозиции обошелся России в 150 млн рублей

Москва, 3 августа. Несанкционированная акция оппозиции 27 июля обошлась государству в 140-150 млн рублей. Такие данные в субботу привел бывший сотрудник МВД РФ и общественный деятель Сергей Карнаухов.

Это и работа полиции, и пожарной службы, и ЖКХ. Эксперт предложил российским властям каждый раз подавать против организаторов таких мероприятий иск, чтобы требовать в суде компенсации понесенных государством расходов.

 «Почему бы просто не подавать к организаторам митинга государственный иск? Почему не возбуждают уголовного дела и не привлекают к ответственности людей за то, что они совершают? Я не понимаю, почему столько лет мы им это попускаем», — пояснил Карнаухов порталу «ПолитРоссия».

Ранее сообщалось, что оппозиция устроила в столице очередной несанкционированный митинг, в ходе которого было задержано около 600 человек. Среди них оказалась и снятый с выборов в Мосгордуму кандидат Любовь Соболь, которую ранее уличили в фальсификации подписей и привлечении «мертвых душ» (подписи уже умерших людей). Женщина привлекается к административной ответственности уже третий раз, поэтому у правоохранительных органов есть все основания для того, чтобы возбудить против нее уголовное дело.

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