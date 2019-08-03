Семеро подростков оказались задержаны полицией в ходе незаконного митинга 3 августа

Москва, 3 августа. Недопущенные к выборам в Мосгордуму «оппозиционные» политики снова использовали детей на незаконной акции в центре Москвы. Жертвами провокаций сторонников блогера Алексея Навального стали семеро подростков. О задержании несовершеннолетних на запрещенном митинге сообщил детский омбудсмен столицы Евгений Бунимович.

По его словам, к четверым задержанным он уже съездил в ОВД.

«Они уже ждут, когда их заберут родители», — уточнил он в комментарии РИА Новости.

Омбудсмен уточнил, что более сложная ситуация сложилась в отношении одного из подростков, который приехал в Москву из другого региона. Молодой человек не общается с родителями и живет он у бабушки, но над ним не оформлена опека.

«Я попросил свою коллегу уполномоченную того региона тоже взять эту ситуацию на контроль», — сказал Бунимович.

Напомним, организаторы незаконной акций заявили, отказались проводить митинг на проспекте Сахарова. Это место им предложила мэрия Москвы. Вместо этого они предпочли снова подставлять людей, в том числе и подростков, и устроили «сходку» на Лубянской площади, а там, напомним, располагается центральный аппарат ФСБ. Выходит, что провокаторы, как и 27 августа, решили сделать все, чтобы спровоцировать стычки с полицией и массовые беспорядки.

Ради провокаций и задержаний протеже Навального готовы на все. При этом они утверждают, что так они пытаются доказать несправедливость своего недопуска на выборы в Мосгордуму, хотя отказ был обоснованным: МГИК выявил около 10 тысяч признаков фальсификации, а так называемый ФБК организовал целую лабораторию по рисованию подписей.

Всем недопущенным к выборам самовыдвиженцам (среди них хорошая известная скандальная юристка ФБК Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас и другие) неоднократно напоминали, что они могут пойти в суд, но они предпочли давить на избиркомы и использовать для достижения своих корыстных даже несовершеннолетних, призывая их к нарушениям закона. При этом они прекрасно знают, что это влечет ответственность. После предыдущей акции 27 июля СК РФ возбудил уголовные дела по статье об организации массовых беспорядков и применении насилия к представителям власти.







