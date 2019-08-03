Политолог рассказал, как «оппозиция» в Москве испортила ему выходной

Москва, 3 августа. Несанкционированный митинг в Москве не только сорвал планы многих горожан, но и нанес убытки среднему бизнесу. Об этом в субботу заявил исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов.

По его словам, из-за протестующих оппозиционеров многие кафе и бары в центре столицы остались без клиентов. И это не говоря уже о простых москвичах, которым пришлось корректировать планы в связи с перекрытием центральных улиц.

«Я и сам хотел бы встретиться с друзьями, посмотреть матч «Спартак» — «Динамо» в баре, а не на стадионе, но вот теперь озабочен вопросом, чтобы встретиться где-нибудь вне центра, потому что гарантий безопасности и то, что там будет какой-нибудь кабак открыт, совершенно нет», — пояснил Данилов порталу «Политика сегодня».

Напомним, что в субботу оппозиция вновь провела несанкционированный митинг в центре Москвы в поддержку кандидатов, которые были сняты с выборов в Мосгордуму за фальсификацию подписей. Речь, в частности, идет про Любовь Соболь, у которой процент «брака» голосов составил более 14% при допустимом законом 10%. Помимо обычных подделок у Соболь также нашли «мертвые души» — подписные листы с автографами уже умерших людей. Женщина приняла участие в незаконной акции 3 августа и была задержана полицией.

Состоявшийся в субботу митинг не обошелся без провокаций. Некоторые манифестанты распылили слезоточивый газ, а один мужчина оказал сопротивление сотруднику Росгвардии при задержании, в результате чего правоохранитель получил травму. Он был доставлен в больницу с подозрением на перелом рук.