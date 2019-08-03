Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Facebook хочет вернуть доверие пользователей за счет WhatsApp и Instagram

52
0 Оставить комментарий

Facebook хочет вернуть доверие пользователей за счет WhatsApp и Instagram

Вашингтон, 3 августа. Facebook переименует приложения Instagram и WhatsApp ради повышения кредита доверия пользователей, пишет издание The Information.

Приложения Instagram и WhatsApp с приставкой «от Facebook» будут отображаться в магазинах Apple и Google Play, а также внутри самих приложений. Иконки на мобильных устройства останутся прежними.

По словам пресс-секретаря американской компании Берти Томсона, эти меры нужны, чтобы указать на принадлежность приложений. Источники поясняют, что для Facebook это возможность улучшить репутацию после скандала с утечкой конфиденциальной информации пользователей.

В марте 2018 года началось расследование в связи с масштабной утечкой информации 87 млн пользователей компании Cambridge Analytica. В конце июля Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала Facebook на 5 млрд долларов за слив данных о пользователях, эта информация использовалась для изучения политических предпочтений американцев.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров