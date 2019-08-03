Facebook хочет вернуть доверие пользователей за счет WhatsApp и Instagram

Вашингтон, 3 августа. Facebook переименует приложения Instagram и WhatsApp ради повышения кредита доверия пользователей, пишет издание The Information.

Приложения Instagram и WhatsApp с приставкой «от Facebook» будут отображаться в магазинах Apple и Google Play, а также внутри самих приложений. Иконки на мобильных устройства останутся прежними.

По словам пресс-секретаря американской компании Берти Томсона, эти меры нужны, чтобы указать на принадлежность приложений. Источники поясняют, что для Facebook это возможность улучшить репутацию после скандала с утечкой конфиденциальной информации пользователей.

В марте 2018 года началось расследование в связи с масштабной утечкой информации 87 млн пользователей компании Cambridge Analytica. В конце июля Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала Facebook на 5 млрд долларов за слив данных о пользователях, эта информация использовалась для изучения политических предпочтений американцев.