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«Оппозиция» хочет устроить госпереворот в РФ по украинскому сценарию, заявил Пучков

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«Оппозиция» хочет устроить госпереворот в РФ по украинскому сценарию, заявил Пучков

Москва, 3 августа. Организаторы незаконных акций в Москве хотят устроить в России государственный переворот по украинскому сценарию, считает российский политолог и публицист Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин.

Публицист отметил, что оппозиционеры не заинтересованы в получении честных подписей избирателей и не собираются объяснять, как в их подписных листах оказались «мертвые души». По его мнению, так называемой «несистемной оппозиции» нужен лишь пиар.

Гоблин подчеркнул, что представители либеральной тусовки скандалят и истерят ради конкретной цели.

«Они хотят скандала, дальше у них истерика и выход на незаконный митинг, а после конечный итог, это государственный переворот по подобию украинского майдана, тут они хотят провернуть то же самое», — сказал Пучков в беседе с New Inform.

«Оппозиция» хочет устроить госпереворот в РФ по украинскому сценарию, заявил Пучков

Напомним, соратники скандального блогера Алексея Навального — Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие так называемые «независимые кандидаты» — не были допущены к выборам в Мосгордуму из-за фальсификации подписей избирателей. Как выяснилось, в их подписных листах присутствуют рисованные автографы россиян и подписи давно умерших москвичей. Еще до завершения приема документов в Сети распространились видео, на которых группа «активистов» рисует подписи в пользу так называемых «независимых кандидатов».

Абсолютно легитимный отказ оппозиционерам в допуске к выборам вызвал недовольство у либералов. Представители либеральной тусовки устроили в Москве незаконные митинги. На нелегальной акции работали правоохранители, которые обеспечивали безопасность и пресекали провокации оппозиционеров.

 
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Источник: New Inform
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