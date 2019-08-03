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Британия приветствовала американские санкции против России

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Британия приветствовала американские санкции против России

Лондон, 3 августа. Власти Британии с восторгом приняли новые антироссийские санкции, которые  США ввели под предлогом так называемого дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Лондон расценил этот шаг со стороны Вашингтона, как подтверждение «неизменной поддержки» Соединенного Королевства. Об этом глава британского МИД Доминик Рааб сообщил в своем официальном микроблоге в Twitter. По словам министра, санкции «по химическому и биологическому оружию» были введены США «в ответ на использование Россией смертельно опасного нервнопаралитического вещества в Солсбери», сообщает телеканал 360.

Рааб добавил, что Британия отказывается стоять в стороне и молча смотреть на безнаказанное использование «этого ужасного оружия».

Как сообщалось ранее, второй пакет санкций против РФ Белый дом ввел 3 августа. Американская сторона считает, что в рамках этих ограничений Всемирный банк и Международный валютный фонд не должны предоставлять РФ займы. Кроме того, ограничения распространятся на американские банки, связанные с российским госдолгом. Коснутся санкции и экспорта в Россию товаров и технологий, необходимых для создания химического и биологического оружия, уточняет «Царьград».

Ограничительные меры должны вступить в силу в течение 15 дней после уведомления Конгресса США. Они будут действовать как минимум один год.

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