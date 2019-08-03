Травмировавший бойца Росгвардии провокатор задержан на митинге в Москве

Москва, 3 августа. Правоохранительные органы задержали участника несанкционированного митинга в Москве, который травмировал бойца Росгвардии. В силовом ведомстве уже подтвердили данный факт.

«Мужчина оказал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и травмировал его. Подозреваемый задержан и передан полицейским», — пояснили агентству ТАСС.

Ранее сообщалось, что боец ОМОНа получил травму во время незаконного митинга в Москве. Страж правопорядка был доставлен в НИИ им. Н. В. Склифосовского с подозрением на перелом рук.

Напомним, что в субботу в Москве состоялась несанкционированная акция. Как и в прошлый раз митинг не обошелся без провокаций. Несколько радикалов распылили слезоточивый газ в сторону полиции. Всего в центре города собралось 350 человек, 30 из которых были задержаны за нарушение общественного порядка.

Среди задержанных оказалась и скандальная соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь. Это уже третье административное нарушение с ее стороны, если считать организацию незаконных митингов 14 и 27 июля, что дает право правоохранительным органам возбудить уголовное дело.

Отметим, что Соболь была в числе кандидатов, которых сняли с выборов в Мосгордуму за фальсификацию подписей. Помимо сфабрикованных подписных листов у нее также нашли так называемые «мертвые души» — так называются листы с автографом уже умерших людей. Таким образом, у Соболь процент «брака» голосов составил более 14% при допустимом законом 10%. А у лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова еще больше — 18,4%.