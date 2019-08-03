ЦИК Украины обнародовал результаты парламентских выборов

Киев, 3 августа. Центризбирком Украины объявил результаты голосования по партийным спискам на внеочередных выборах в Верховную раду.

Партия Владимира Зеленского получила 124 места в парламенте. По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, 37 мест достается «Оппозиционной платформе — За жизнь», «Батькивщине» — 24 места, «Европейской солидарности» — 23 места, «Голосу» — 17.

Внеочередные выборы состоялись 21 июля. Партия Владимира Зеленского набрала 43,16% голосов, за ней идет партия Юрия Бойко с 13,05%, на третьем месте партия бывшего премьера Юлии Тимошенко с 8,18% голосов.

У «Батькившины» минимальный отрыв от партии экс-президента Петра Порошенко — 8,10%. В пятерке находится партия солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос» с 5,82%.

По итогам выборов в украинские суды поступило более 70 исков. При этом глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что нужно принять новый закон о выборах в Раду.

В Совфеде прокомментировали провал партии Порошенко на парламентских выборах. По мнению сенатора Олега Морозова, украинцы очень скептически настроены к бывшему президенту и членам его партии.

Этим объясняется его проигрыш Зеленскому и небольшая поддержка на выборах в Раду. Российский парламентарий подчеркнул, что результат выборов объективно показал промахи Порошенко в управлении страной и кризис доверия.