Украинские военные обстреляли из гранатометов поселок в ЛНР

Луганск, 3 августа. Украинские военные обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия территорию Луганской Народной Республики. Под огнем оказался населенный пункт Логвиново. Об этом заявил начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, киевские силовики уже третий раз за сегодняшний день открыли огонь по позициям защитников республики. Осадчий уточнил, что по поселку Логвиново силовики начали палить в 15.50 по московскому времени. Огонь ВСУ вели из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. К счастью, никто из жителей поселка не погиб.

Напомним, военную операцию против ЛНР и ДНР киевские власти начали вести в апреле 2014 года после того, как народные республики заявили о своей независимости. Жертвами конфликта, по данным ООН, стали почти 13 тысяч человек.

Пути урегулирования ситуации в Донбассе ищут участники контактной группы в Минске. С сентября 2014 года они приняли уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации, однако военные ДНР и ЛНР почти каждый день сообщают о нарушениях перемирия со стороны ВСУ.