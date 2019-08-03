Самолеты Минобороны РФ потушили почти половину пожаров в двух регионах

Москва, 3 августа. Военные транспортники Минобороны РФ потушили почти половину пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.

Огнем была охвачена территория площадью в 1 млн 100 тыс. га. При этом военным удалось потушить 450 тыс. га. За три дня работы авиация Минобороны сбросила 3,5 тыс. тонн воды.

«В Красноярском крае и Иркутской области группировкой Минобороны России ликвидировано 116 крупных лесных пожаров. Самолетами Ил-76 совершено 58 вылетов, вертолетами Ми-8 армейской авиации ЦВО и ВВО — 102 вылета на тушение пожаров», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что привлечение военной авиации позволило в пять раз снизить скорость распространения огня и ликвидировать задымление воздуха в Красноярском крае.

Ранее сообщалось, что власти Красноярского края, Иркутской области и республики Бурятия ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. По меньшей мере 804 населенных пункта в указанных регионах оказались в зоне задымления, а общая площадь лесных пожаров превысила 3 млн гектаров.

Министерство обороны России 1 августа создало авиагруппировку из 10 военно-транспортных самолетов Ил-76, которые помогают МЧС в тушении пожаров.