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Соболь влепили административку за организацию незаконного митинга в Москве

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Соболь влепили административку за организацию незаконного митинга в Москве

Москва, 3 августа. Юристу так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь, которая была среди организаторов незаконных митингов 14 июля, 27 июля и 3 августа, инкриминируется нарушение правил проведения митинга, сообщил адвокат скандальной активистки Иван Сустин. Суд рассмотрит ее административное дело в субботу.

По словам адвоката, Соболь находится в ОВД «Московский».

«Ей инкриминируют ч. 5 ст. 20.2 КоАП («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания или митинга»)», — приводит ТАСС слова защиты скандалистки.

Статья предусматривает административное наказание в виде штрафа до 20 тысяч рублей или обязательных работ до 40 часов.

Протеже скандального блогера Алексея Навального задержали в субботу на Рождественском бульваре. Ранее столичная прокуратура вынесла ей предостережение о недопустимости нарушения закона в связи с незаконной акцией 3 августа.

Оппозиционеры, недовольные, что МГИК не зарегистрировал их представителей на выборы в МГД, проводит незаконные акции в российской столице. Подчеркнем, что так называемым «независимым кандидатам» было отказано на законных основаниях. Так, например, у Соболь в подписных листах было зафиксировано большое количество липовых автографов избирателей. Кроме того, в ее документах содержались данные давно умерших людей.

Стоит отметить, что еще до окончания приема документов в избирком появились видео, на которых группа «активистов» подделывала подписи в пользу оппозиционеров, в том числе Соболь.

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Источник: ТАСС
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