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Зеленский назвал место и время своей встречи с Трампом

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Зеленский назвал место и время своей встречи с Трампом

Киев, 3 августа. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры с американским лидером Дональдом Трампом уже в следующем месяце.

«Встреча с президентом Трампом (должна быть) в сентябре. В Вашингтоне», — заявил политик в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» во время своего визита в город Трускавец.

Напомним, 25 июля стало известно о телефонной беседе Трампа и Зеленского. Как сообщала «Газета.ру», на повестку стороны вынесли прошедшие выборы в Раду. Глава Белого дома назвал их свободными и демократическими, а также выразил мнение, что у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества. Украинский президент в ответ поблагодарил Трампа за сохранение антироссийских санкций.

Тогда же польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники сообщило, что первый контакт Зеленского и Трампа может пройти  в Польше 1 сентября в рамках мероприятий, посвященных годовщине начала Второй Мировой войны.

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