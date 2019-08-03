Зеленский назвал место и время своей встречи с Трампом

Киев, 3 августа. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры с американским лидером Дональдом Трампом уже в следующем месяце.

«Встреча с президентом Трампом (должна быть) в сентябре. В Вашингтоне», — заявил политик в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» во время своего визита в город Трускавец.

Напомним, 25 июля стало известно о телефонной беседе Трампа и Зеленского. Как сообщала «Газета.ру», на повестку стороны вынесли прошедшие выборы в Раду. Глава Белого дома назвал их свободными и демократическими, а также выразил мнение, что у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества. Украинский президент в ответ поблагодарил Трампа за сохранение антироссийских санкций.

Тогда же польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники сообщило, что первый контакт Зеленского и Трампа может пройти в Польше 1 сентября в рамках мероприятий, посвященных годовщине начала Второй Мировой войны.