Новейший беспилотник «Охотник» успешно совершил первый полет

Москва, 3 августа. Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полет, сообщили в министерстве обороны России.

Беспилотник поднялся в воздух в 12.20 по московскому времени, сообщили в оборонном ведомстве. Отмечается, что полет длился более двадцати минут.

«Летательный аппарат под управлением оператора совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров и совершил успешную посадку», — сообщили в российском министерстве обороны.

Ранее военный эксперт Юрий Лямин назвал беспилотник «Охотник» весьма интересным тяжелым ударным БПЛА. По его словам, эти беспилотники могут работать в связке с самолетами Су-57, что позволит обеспечить увеличение возможностей как БПЛА, так и истребителя.