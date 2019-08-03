Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Новейший беспилотник «Охотник» успешно совершил первый полет

37
0 Оставить комментарий

Новейший беспилотник «Охотник» успешно совершил первый полет

Москва, 3 августа. Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полет, сообщили в министерстве обороны России.

Беспилотник поднялся в воздух в 12.20 по московскому времени, сообщили в оборонном ведомстве. Отмечается, что полет длился более двадцати минут.

«Летательный аппарат под управлением оператора совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров и совершил успешную посадку», — сообщили в российском министерстве обороны.

Ранее военный эксперт Юрий Лямин назвал беспилотник «Охотник» весьма интересным тяжелым ударным БПЛА. По его словам, эти беспилотники могут работать в связке с самолетами Су-57, что позволит обеспечить увеличение возможностей как БПЛА, так и истребителя.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров