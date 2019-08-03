Журналисты RT раскрыли схему фонда Навального по отмыванию денег

Москва, 3 августа. Стали известны некоторые подробности по делу об отмывании средств сотрудниками так называемого Фонда по борьбе с коррупцией.

Как сообщает источник телеканала RT, схема была следующей. Сперва руководители ФБК получали крупные суммы денег наличными от неизвестных лиц. Затем эти средства под видом частных пожертвований вносились на счета созданного Леонидом Волковым фонда «Пятое время года», который в свою очередь финансировал региональные штабы блогера Алексея Навального, когда тот баллотировался в президенты в 2018 году.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело об отмывании средств в ФБК. По версии следствия, речь идет о сумме порядка миллиарда рублей, которая была перечислена из-за рубежа. По словам члена Совета Федерации Франца Клинцевича, в России действуют связанные с западными спецслужбами силы, которые подрывают государство изнутри в надежде на революцию.

Ранее источник в «Альфа-банке» рассказал, куда Навальный и сотрудники ФБК тратят собранные на его президентскую кампанию народные средства. Речь идет о сумме в 106 млн рублей. Выяснилось, что Волков переводит деньги на своих жен, а сам Навальный — на заграничные поездки. Так, например, в июне он потратил 6 биткоинов на отпуск в итальянском Римини.