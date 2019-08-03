ФАН разъясняет: либеральные СМИ врут о незаконном митинге в Москве

В центре Москвы проходит незаконные акция в поддержку «кандидатов в кандидаты» в депутаты Московской государственной думы. Провокаторы требуют, чтобы так называемых оппозиционеров зарегистрировали. Причем участники протестной акции игнорируют тот факт, что документы у претендующих на пост народных избранников далеко не всегда были в порядке.

Впрочем, это совсем не смущает либеральные СМИ. Они активно рассказывают о том, как силовики «винтят» «борцов за свободу», забывая упомянуть о том, что митинг изначально был незаконным, а, соответственно, полиция всего лишь исполняет свои обязанности, как и предписывает закон.

Ряд изданий некорректно освящает акцию «За честные выборы» в центре Москвы. В частности, на сайтах «Эхо Москвы» и «Сноб» появились материалы о задержаниях участников митинга.

Примечательно, что в этих статьях ни слова не сказано о том, что сегодняшний митинг не был согласован с властями. Следовательно, участие в нем является прямым нарушением Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» со всеми вытекающими из этого последствиями, о которых так называемые «оппозиционеры» не могли не знать.

Также в материалах упоминается задержание Любови Соболь. При этом отмечается, что она является незарегистрированным кандидатом, однако ничего не сказано о том, что она активно призывала к участию в сегодняшнем мероприятии, за что предусмотрено наказание по статье 20.2. КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Также стоит подчеркнуть, что московская полиция еще вчера опубликовало на своем сайте призыв воздержаться от участия в незаконном митинге, отметив, что полицейские будут оперативно реагировать на правонарушения и предпринимать необходимые меры для безопасности граждан.

Отметим, городские власти согласовали аналогичный митинг на проспекте Сахарова, однако организаторы мероприятия сами отказались от его проведения, отдав предпочтение незаконному мероприятию. На основании этого можно сделать вывод, что оппозиция не заинтересована в донесении собственной позиции до граждан, она намеренно пошла на провокацию.

Таким образом, либеральные издания в очередной раз хотят придать образ «жертв режима» задержанным на несанкционированном митинге гражданам. Между тем, правоохранительные органы действовали исключительно в соответствии с законом.