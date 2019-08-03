Около 600 человек задержаны на незаконном митинге в Москве из-за различных правонарушений

Москва, 3 августа. Сотрудники полиции задержали на незаконной акции в центре Москвы около 600 человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве. Причиной задержания стали различные правонарушения.

«В несогласованной акции в центре Москвы приняли участие порядка 1500 человек. За различные правонарушения задержано около 600 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, оппозиционеры в очередной раз незаконно вывели на улицы Москвы своих сторонников. Причиной проведения несогласованной акции стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать в качестве кандидатов в депутаты МГД так называемых «независимых кандидатов», которые попались на фальсификации подписей. Речь идет, в том числе о юристе так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь, у которой в подписных листах нашли липовые подписи, в том числе, данные давно умерших людей. Скандалистка призывала своих сторонников к провокациям и участию в незаконном митинге.

Многие эксперты, в том числе политический консультант Анатолий Вассерман, заявили, что оппозиционерам нужны были выборы только для того, что устроить беспорядки.

На нелегальной акции оппозиционеров работают сотрудники полиции, которые действуют по отношению к участникам сборища корректно. Правоохранители заверили, что обеспечат безопасность граждан и будут пресекать неадекватные выходки либералов.