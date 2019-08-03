Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Около 600 человек задержаны на незаконном митинге в Москве из-за различных правонарушений

35
0 Оставить комментарий

Около 600 человек задержаны на незаконном митинге в Москве из-за различных правонарушенийМосква, 3 августа. Сотрудники полиции задержали на незаконной акции в центре Москвы около 600 человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве. Причиной задержания стали различные правонарушения.  

«В несогласованной акции в центре Москвы приняли участие порядка 1500 человек. За различные правонарушения задержано около 600 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, оппозиционеры в очередной раз незаконно вывели на улицы Москвы своих сторонников. Причиной проведения несогласованной акции стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать в качестве кандидатов в депутаты МГД так называемых «независимых кандидатов», которые попались на фальсификации подписей. Речь идет, в том числе о юристе так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь, у которой в подписных листах нашли липовые подписи, в том числе, данные давно умерших людей. Скандалистка призывала своих сторонников к провокациям и участию в незаконном митинге. 

Многие эксперты, в том числе политический консультант Анатолий Вассерман, заявили, что оппозиционерам нужны были выборы только для того, что устроить беспорядки.

На нелегальной акции оппозиционеров работают сотрудники полиции, которые действуют по отношению к участникам сборища корректно. Правоохранители заверили, что обеспечат безопасность граждан и будут пресекать неадекватные выходки либералов.

infox - new
Источник: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров