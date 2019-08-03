Взрыв прогремел на сирийской авиабазе «Шайрат»

Дамаск, 3 августа. Боеприпасы с истекшим сроком хранения взорвались на авиабазе «Шайрат» в сирийской провинции Хомс, сообщило национальное агентство SANA.

По данным агентства, взрыв произошел в результате технической ошибки во время транспортировки боеприпасов. Несколько человек погибли.

База ВВС Сирии «Шайрат» стала известна в апреле 2017 года. Вашингтон бездоказательно обвинил сирийскую армию в применении химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб.

Американский корабль выпустил несколько десятков ракет «Томагавк» по объектам авиабазы. Именно с этого аэродрома авиация САР поддерживала наземные операции против ИГИЛ1 (террористическая группировка запрещена в России) в Пальмире.

Напомним, что 21 июля в провинции Хомс произошел взрыв железной дороги на участке Аль-Феджва и Аль-Бусейра, пострадали рабочие локомотива. Террористы ИГ1 взяли на себя ответственность за совершение теракта.

1 Организация запрещена на территории РФ.