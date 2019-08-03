Четвертое совещание исполнительного комитета закончилось в ЦАР

Банги, 3 августа. Четвертое совещание исполнительного комитета по наблюдению за мирным соглашением в Центральноафриканской республике закончилось в ЦАР. Комитет дал ряд рекомендаций по стабилизации обстановки в стране.

В частности, посредникам в вопросе урегулирования конфликта рекомендовано провести переговоры с руководителями вооруженных группировок на предмет допускаемых нарушений, сообщает портал Centrafriqueactu.com.



При этом присутствующие на заседании комитета представители вооруженных группировок поддержали идею введения санкций против бандформирований, которые продолжают боевые действия и притесняют гражданское население.



Кроме того, премьер-министр страны Фирмин Нгребада призвал создать специальные подразделения вместе с Центральноафриканскими вооруженными силами, чтобы «помочь правительству восстановить мир и безопасность».

В январе текущего года на конференции в Хартуме министры, депутаты парламента и лидеры 14 вооруженных группировок ЦАР при посредничестве России подписали соглашение, направленное на стабилизацию ситуации в стране. Оно вступило в действие с февраля.