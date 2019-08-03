Спящий алкоголик на фоне отряда ОМОН стал символом незаконного митинга оппозиции в Москве

У юриста так называемого ФБК Любови Соболь и Оли-Конституции (Мисик), которых пытаются сделать символом незаконных митингов в Москве, появился конкурент — спящий на скамейке на фоне сотрудников ОМОНа алкоголик, сообщает Telegram-канал «Выпускайте Кракена!».

Незаконная акция так называемой «оппозиции» в Москве пошла не по плану, несмотря на призывы организаторов и распространение методичек. Сотрудники правоохранительных органов со всей тщательностью подошли к вопросу безопасности москвичей и заранее подготовились к нелегальному митингу на Бульварном кольце. Точки сбора нарушителей по всему предполагаемому маршруту движения были оцеплены полицией и Росгвардией. В потенциально опасных местах дежурит спецтехника.

В итоге нелегальное мероприятие посетили не так много людей, как предполагалось изначально. По официальной информации МВД столицы, на незаконной акции в Москве присутствуют 350 человек. Никаких 25 000 участников, которые ранее «интересовались» акцией в социальных сетях, там и в помине нет.

Непопулярность «прогулки» на Бульварном кольце создала либеральным журналистам большие сложности. Снимать оказалось нечего. Никто не читает ОМОНу выдержки из Конституции, как Ольга Мисик, а полиция никого не уносит на руках в автозаки, также пока что не было замечено инвалидов. Красивых и жалобных кадров с молодыми девушками, которых потом попытаются сделать символами протеста, на фоне силовиков не снять.

Пришлось либеральным журналистам выпутываться из ситуации и снимать первое попавшее на глаза. Так, новым символом протеста у либералов стал спящий на фоне отряда ОМОНа алкоголик, которого, заметьте, никто не трогает. Об этом сообщил Telegram-канал «Выпускайте Кракена!».

Получилось очень профессионально. По композиции снимок не уступает фото с незаконной акции 27 июля, где молодой человек в позе «Аленушки» Васнецова обнимает девушку с медвежонком на фоне отряда силовиков. Драма.



Напомним, нелегальный митинг на «Бульварном кольце» организовали так называемые «независимые кандидаты» — Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и Дмитрий Гудков, — которых МГИК законно не допустил на выборы в Мосгордуму из-за обнаруженных фальсификаций с подписями.