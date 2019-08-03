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Иностранцы призвали США к вторжению в РФ на фоне незаконного митинга в Москве

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Иностранцы призвали США к вторжению в РФ на фоне незаконного митинга в Москве

Москва, 3 августа. Англоговорящие граждане были обнаружены среди участников незаконной акции в Москве, несмотря на то, что ранее посольство США в РФ призвало американцев избегать центра города на время митинга, сообщает портал «Вести Подмосковья».

Кроме того, иностранцы активно обсуждают в соцсетях проходящее в эти минуты несанкционированное собрание, призывая к стычкам с полицией.

«Оппозиция должна объединиться! Вы должны показать ОМОНу, что вы можете защитить свои интересы не только в Интернете», — пишет Бекки Симмс.

 Иностранцы призвали США к вторжению в РФ на фоне незаконного митинга в Москве

«Я верю, что молодое поколение изменит российскую историю, потому что вы не боитесь, вы храбрые, и что самое замечательное, вы хотите быть свободными. США поддерживают людей, которые хотят жить в демократии, мы с вами, ребята», — отмечает Сара Райс.

Иностранцы призвали США к вторжению в РФ на фоне незаконного митинга в Москве

При этом некоторые англоязычные интернет-пользователи не ограничиваются призывами к беспорядкам и просят США вторгнуться в Россию, где якобы не соблюдают права человека.

«Если в России не будет революции, как на Украине, США должны попросту вторгнуться в РФ! Российская оппозиция нуждается в большей поддержке с нашей стороны», — подчеркивает Линетт Топл.

Иностранцы призвали США к вторжению в РФ на фоне незаконного митинга в Москве

Напомним, что в субботу в Москве состоялась несанкционированная акция в поддержку кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму за фальсификацию подписей. Как и в прошлый раз митинг не обошелся без провокаций. Несколько радикалов распылили слезоточивый газ в сторону полиции. Всего в центре города собралось 350 человек, 30 из которых были задержаны за нарушение общественного порядка.

Отметим, что сотрудники правоохранительных органов действовали строго в рамках закона и  задерживали лишь отъявленных нарушителей.

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