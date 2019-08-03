Экс-сотрудник ФБК рассказал, как банда Навального отмывала преступные деньги

Москва, 3 августа. Огромные финансовые махинации совершались в так называемом Фонде борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального еще во время еще предвыборной кампании, заявил бывший член штаба «оппозиционера», юрист Виталий Серуканов.

«Еще в 2017 году неравнодушные люди, которые уходили от Навального, говорили, что в его президентской кампании царили финансовые махинации», — рассказал он в комментарии Nation News.

По его словам, руководитель предвыборного штаба Леонид Волков открыто отмывал деньги, используя некоммерческие фонды, в том числе «Пятое время года» (основной агрегатор средств президентской кампании Навального. — Прим. ФАН). Юрист добавил, что деньги Волков получал от неизвестных источников, отмывал их и спускал на мошеннические цели, в том числе, на собственные нужды, выстроив абсолютно теневую схему.

Серуканов с сожалением заметил, что уголовное дело против ФБК о легализации денег нужно было возбудить раньше, а теперь некоторым из сотрудников этой НКО удалось скрыться за границей. В частности, отсиживаются за бугром Волков и бывший директор ФБК Роман Рубанов.

«Заработали миллионы и теперь руководят «революционными» действиями из-за границы – просто классика жанра», — возмутился он.

Серуканов уверен, что мошенники из ФБК должны оказаться за решеткой, но прежде всего в тюрьму надо посадить самого Алексея Навального.

«За тем, что сейчас происходит в Москве (имеются ввиду несогласованные митинги «за свободные выборы. — Прим. ФАН»), тоже стоит Навальный. Это его пул, его шестерки», — добавил он.

Как сообщалось ранее, сегодня СК РФ возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств в так называемом Фонде борьбы с коррупцией, основателем которого является блогер Алексей Навальный.

Уголовное дело было возбуждено по части 4 пункта «б» статьи 174 УК РФ («Совершение финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем») на основании поступивших из полиции материалов о легализации 1 млрд рублей.

Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело о легализации так называемым "Фондом борьбы с коррупцией" Алексея Навального порядка одного миллиарда рублей, полученного преступным путем. Как отметил в комментарии Nation News бывший член штаба Алексея Навального, юрист Виталий Серуканов, все мошенники должны ответить по закону, и прежде всего, сам Навальный. Блогер не должен выйти сухим из воды, подчеркнул он.

По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности так называемого "ФБК", включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте, которая заведомо для них была приобретена преступным путем. Для легализации денег соучастники через устройства Cash-in и Recycling в Москве внесли эту сумму на расчетные счета нескольких банков. После этого деньги были зачислены на текущие расчетные счета "ФБК". В сообщении СК РФ говорится, что следствием предпринимаются все необходимые меры к установлению личностей всех соучастников данного преступления и их задержанию.

"Следователями будут установлены источники получения преступных денежных средств, их объем, а также весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда", - говорится в сообщении.