Донбасс сегодня: тело наркомана из ВСУ выдают за жертву ДНР, Киев ставит эксперимент в ООС

Донбасс, 3 августа. Умершего в Грузии от передозировки морпеха ВСУ выдадут за погибшего в зоне ООС. Обстрелы возобновились на всех направлениях. Украинские снайперы активизировались в ДНР и ЛНР, есть потери в республиках. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Войска оперативно-тактической группировки украинских войск «Север», ведущие войну с подразделениями и мирными жителями Луганской Народной Республики, снова начали обстрелы населенных пунктов ЛНР. Представительство республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщает о пяти обстрелах. Напомним, что в течение 10 дней до пятницы украинская армия перемирие на данном участке фронта соблюдала.

По информации председателя спецкомиссии при главе ЛНР по сбору и фиксации военных преступлений Украины против населения республики Анны Сороки, украинский снайпер в пятницу застрелил защитника республики. Также велся огонь из артиллерийского вооружения и тяжелых минометов 120-мм калибра. Кроме того, активно задействовались гранатометы станковые автоматические и ручные противотанковые.

В Донецкой Народной Республике Вооруженные силы Украины также открывали огонь пять раз. В основном применялись гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также зафиксирована работа снайперских групп на Донецком направлении.

Украинская армия продолжает использовать тактику террористов ИГИЛ

Накануне мы писали о ранении трех защитников ДНР, случившегося после сброса гранаты ВОГ-17 украинским беспилотником на позиции республиканских сил под Донецком в четверг. И теперь «освободители» снова повторили данную тактику, но уже на Горловском направлении.

В районе Широкой Балки украинский ударный беспилотник был вовремя обнаружен силами противовоздушной обороны ДНР и уничтожен. Детонация прикрепленных к аппарату боеприпасов произошла в серой зоне, поэтому удалось избежать жертв.

Военная полиция ВСУ проводит эксперимент

Военная служба правопорядка (ВСП) украинской армии (аналог военной полиции МО РФ. — Прим. ФАН) станет частью военного эксперимента по формированию сводных взводов совместно с аналогичными подразделениями литовских вооруженных сил, рассказали в Народной милиции ДНР со ссылкой на данные, полученные из самой украинской структуры ВСП.

На базе зонального отдела ВСП Винницкой области происходит боевое слаженное взаимодействие военной полиции Украины и Литвы на уровне боевых единиц — взводов. Формируется два взвода по 32 человека с целью подготовки экспериментальных подразделений ВСП для задействования в будущем в зоне Операции объединенных сил.

Жертвы наркотиков из ВСУ становятся «героями», погибшими от рук «террористов Донбасса»

Крайне интересную информацию представил на недельном брифинге полковник Эдуард Басурин — официальный военный спикер ДНР. Сначала небольшая справка. В настоящее время в Грузии проходят военные учения НАТО Agile Spirit — 2019. В учениях принимают участие более 3 тыс. военных из 14 стран. Конечно же, присутствуют и военнослужащие Вооруженных сил Украины. В частности, известно, что в учениях принимают участие военные 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

А теперь к основной информации. Полковник Басурин проинформировал, что на днях в Мариуполь в штаб 36-й бригады морской пехоты доставлен труп военнослужащего данной части прямиком из Грузии. После разбирательства украинские военные установили, что морской пехотинец умер в результате передозировки синтетическим наркотическим веществом. Также установлено, что наркотик морпех получил от своего коллеги из грузинской армии.

Что характерно для армии украинской, так это принятое решение о неразглашении данной информации и представления умершего бойца как погибшего на передовой в Донбассе от «преступных действий сепаратистов». Напоследок отметим, что источником данной информации снова выступили украинские волонтеры, которые все чаще снабжают республиканские силы актуальной и важной информацией.