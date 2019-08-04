ЛНР итоги 28 июля — 4 августа: Совмин ЛНР стал правительством, МЧС работает у Станицы Луганской

Луганск, 4 августа. Совет министров ЛНР переименован в правительство ЛНР с соответствующими полномочиями. Сотрудники МЧС ЛНР начали разминирование местности в районе разрушенного пролета моста на КПП «Станица Луганская». «Справедливая помощь Доктора Лизы» прибыла в Луганск.

Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

Совет министров ЛНР переименован в правительство ЛНР

На текущей неделе депутаты Народного совета Луганской Народной Республики приняли изменения в законодательстве и переименовали орган власти «Cовет министров Луганской народной республики» в «Правительство Луганской народной республики».

Сорок присутствующих депутатов единогласно проголосовали за принятие в первом и во втором чтениях проекта закона №115-ПЗ/ 19–3 «О правительстве Луганской Народной Республики», а также за сам закон.

«У нас увеличиваются полномочия, которые были на главе, передаются теперь правительству. Ряд возможностей и ответственность, лежавшие на главе, также переходят правительству, — сообщил Денис Мирошниченко, председатель Народного совета ЛНР. — В целом у нас теперь правительство имеет полномочия и законодательной инициативы. Мы приводим все в соответствие с российским законодательством».

Первый этап разминирования местности проходит в районе Станицы Луганской

Сотрудники МЧС ЛНР начали разминирование местности в районе разрушенного пролета моста на КПП «Станица Луганская». О восстановлении самого моста стороны договорились в среду на переговорах в Минске.

«Сейчас идут подготовительные мероприятия по разминированию — те, которые не представляют никакой опасности. Поэтому мы выполняем эти работы в присутствии гражданских лиц, которые пересекают линию разграничения, — заявил Владислав Дейнего, министр иностранных дел ЛНР, полпред ЛНР на переговорах в Минске. — Когда работы будут сопряжены с опасностью, поток людей будет останавливаться, и все опасные работы будут проводиться в их отсутствие».

Пасечник и врачи ЛНР обсудили оптимизацию системы здравоохранения в республике

Глава ЛНР Леонид Пасечник в Луганске на совещании с главами городов и районов республики, а также представителями министерств ЛНР на тему оптимизации системы здравоохранения. Основным вопросом обсуждения стало качество предоставляемых медицинских услуг и повышение заработной платы медработникам.

Память погибших при обстреле дома-интерната почтили в Луганске

В Луганске почтили память погибших 5 лет назад в результате обстрела территории гериатрического дома-интерната №1 со стороны ВСУ. В памятном мероприятии приняли участие представители власти республики, сотрудники учреждения и общественники.

При обстреле интерната погибли пять и были ранены четыре человека.

«Справедливая помощь Доктора Лизы» прибыла в Луганск

Руководители международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» впервые прибыли в Луганск.

На встрече с главой ЛНР они обсудили дальнейшее сотрудничество профильных ведомств республики с благотворительной организацией и открытие представительства «Справедливой помощи Доктора Лизы» в республике.