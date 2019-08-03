Главные новости 3 августа

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 3 августа.

Момент гибели Александра Лисогора, известного как диджей Gabber, в аварии в Киеве попал на видео. Опубликовано видео гибели диджея Gabber в аварии на Украине.

Московская полиция готова к проведению оппозиционными силами несанкционированного митинга, передает корреспондент ФАН. Полиция перебросила спецтехнику в центр Москвы для разгона незаконного митинга оппозиции.

Опубликовано видео с дракой россиян, которые устроили потасовку на борту рейса Стамбул — Екатеринбург. Появилось видео с дракой россиян на борту рейса Стамбул — Екатеринбург.

Командование ВСУ решило вывести 25-ю воздушно-десантную бригаду из зоны боевых действий в Донбассе из-за воровства. Украинские десантники проворовались в Донбассе.

Представитель Минюста США Хоровиц похоронит расследование Мюллера о «российском вмешательстве» и сговоре Трампа с РФ. Карточный домик «сговора» РФ и Трампа из крапленой колоды Мюллера окончательно рухнул.

Телеведущая Ольга Скабеева эффектно прервала выступление польского политолога Якуба Корейбы, оскорбившего Россию. Скабеева прервала выступление оскорбившего Россию польского политолога.

В Сети активно обсуждают снимок со свадьбы, на которую невеста и мать жениха пришли в практически абсолютно одинаковых образах. В Сети обсуждают мать жениха, пришедшую на свадьбу в платье невесты.

Стало известно, сколько зарабатывает Владимир Зеленский на посту президента Украины. Стала известна зарплата Зеленского на посту президента.

Супруга президента Франции Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию. Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию.

Украина активизирует диалог с НАТО в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Киев активизирует диалог с НАТО на фоне разрыва Вашингтоном ДРСМД.