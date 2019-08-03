Сирия, 3 августа. Турецкая армия нашла сорок ящиков взрывчатки в Алеппо. В Идлиб прибыл турецкий конвой военной техники в качестве подкрепления для боевиков. Патрульный автомобиль SDF взорван в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами в северо-западной части Хамы.

«Исламское государство1»: лишилось боеприпасов и одной подпольной ячейки в Алеппо, обвиняется в подрыве автомобиля в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла западный район столицы провинции Алеппо.

«Джейш Аль-Изза»: обстреляла позиции сирийской армии со стороны города Аль-Латамина в Хаме.

Курды: проводят расследование подрыва патрульного автомобиля в Ракке.

ВС Турции: направили конвой тяжелой военной техники в сопровождении боевиков «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» к своему наблюдательному пункту в Идлибе.

Провинция Алеппо

В столице провинции Алеппо радикалы снова обстреляли из гранатометов жилые дома на улице Нила, как сообщил новостной портал Step News Agenсy. По данным источника, есть пострадавшие среди мирного населения.

Согласно данным Twitter-канала Halab Today TV, в ходе рейда турецкой армии в городе Аль-Баб на востоке провинции, были обезврежены боевики «спящей ячейки» ИГИЛ1. При них было сорок ящиков с поясами смертников и взрывными устройствами. Итого, согласно заявлению турецких источников, в ходе рейда турками было обнаружено около тонны взрывчатых веществ.

Twitter-канал Rojava Network сообщил подробности взрыва автомобиля на севере Аль-Баба. Машина была подорвана рядом со школой Аль-Мухедезе. Как оказалось, взорванный автомобиль принадлежал Абу Абдо Аль-Ансари – полевому командиру группировки «Файлак Аш-Шам». Он сам и еще три боевика были ранены.

Провинция Идлиб

Согласно информации новостного портала TR Agency, к восьмому наблюдательному пункту турецкой армии в Идлибе у поселка Сарман прибыл конвой турецкой армии, миновав границу через переход «Кафр-Лусин». Конвой сопровождали пикапы «Фронта национального освобождения» (они же — «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир»). Предполагается, что подкрепление турок было направлено для радикалов, которые действуют в провинции и которые будут только укреплять свои линии обороны, пока в зоне «Большого Идлиба» действует режим прекращения огня.

Провинция Ракка

Несмотря на волну задержаний и рейдов в жилых кварталах, которые проводят курдские отряды SDF совместно с солдатами международной коалиции во главе США, в провинции произошел еще один взрыв. Днем в деревне Кантари было подорвано самодельное взрывное устройство, установленное в патрульный автомобиль, принадлежащий боевикам «Демократических сил Сирии» (SDF), как сообщает новостное агентство Masar Press Net. Курды подозревают в подрыве боевиков ИГИЛ, действующих подпольно.

Провинция Хама

Оппозиционный информационный портал Masar Press Net сообщил, что у города Аль-Джубейн боевики из состава операционной бандгруппы «Фатах аль-Мубин» подбили снарядом из противотанковой установки танк Сирийской арабской армии (САА). Однако официальные СМИ не подтверждали данные сведения.

Подразделения САА продолжают обстреливать укрытия боевиков «Джейш аль-Изза» в районе Аль-Латамины в ответ на нарушения режима тишины. Данные о потерях боевиков в живой силе и боевой технике пока уточняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.