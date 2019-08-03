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Финляндия извинилась за ошибку корабля, вошедшего в российские воды

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Финляндия извинилась за ошибку корабля, вошедшего в российские воды

Хельсинки, 3 августа. Финский военный корабль по ошибке вошел в российские территориальные воды, сообщил начальник штаба ВМС Туомас Тииликайнен.

Инцидент произошел 1 августа к западу от острова Гогланд, судно Hämeenmaa вошло в территориальные воды РФ на 600 метров.

Туомас Тииликайнен отметил, что капитан корабля немедленно вернулся в международные воды и доложил командованию о происшествии. Руководство финского флота проводит расследование.

«Финские власти связались с Россией и извинились за ошибку», — говорится в сообщении.

Начальник штаба добавил, что ошибка не является провокацией и команда военного судна не имела злого умысла.

Ранее сообщалось, что Япония неоднократно выражала протест в связи с заходом кораблей Китая в акваторию островов Сенкаку. Власти Японии передавали свое недовольство Пекину по дипломатическим каналам.

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