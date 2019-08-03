Провал митингов оппозиции в Москве и Петербурге. События дня. ФАН-ТВ

В Москве и Петербурге прошли митинги. Давайте по порядку. Начнем со столицы. По информации ГУ МВД России по Москве, в этот раз на несогласованную акцию вышло всего около 1500 человек. Отмечается, что полиция задержала более 500 граждан за нарушения общественного порядка. У некоторых участников обнаружили оружие. Правоохранители также призывали протестующих разойтись и не мешать проходу обычных граждан.

В прошлую субботу участники незаконной акции устраивали провокации и беспорядки. Правоохранители действовали слажено: находили провокаторов в толпе и выводили их. Как отметила политтехнолог и политолог Алена Август организаторы несанкционированных акций в Москве бросают митингующих на «несуществующие баррикады» ради красивой картинки.

В Петербурге акцию согласовали. Но даже на разрешенном митинге, можно было ожидать провокаций. Отметим, что на него оппозиционеры привели подростков и несовершеннолетних, которые еще не могут отдать свой голос на выборах. Также они на трибуне не давали слово никому, кроме своих сторонников, выкрикивая со сцены лозунги, которые многие хотели оспорить и изложить свою точку зрения. В частности, российского общественного деятеля, писателя Николая Старикова сбросили со сцены.

«Проходит очередная информационная провокация, со сцены обращаются, я готов высказаться, ответить — не дают слово. При этом обещали слово в прошлый раз, сейчас опять обещают слово и его не дают. Меня вытолкнули со сцены, использовав физическую силу. Мы пришли с коллегами на открытый митинг, вместо этого: насилие, обман, обещания, которые не исполняются. Эти люди еще хотят в Петербурге заниматься политикой? Что они сделали для города? Ничего», — негодует общественный деятель.

Либеральная тусовка потерпела политическое фиаско, нарушители закона на митинге в Петербурге пытаются выгородить себя, об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Вишневский, Резник и их политические союзники отказали людям в праве участвовать в выборах. И люди пришли сюда за этим, а тут оказывается, что те, кто призывал нарушать закон, выставляют себя белыми и пушистыми», — отметил народный избранник.

С помощью несанкционированных акций оппозиционеры хотят надавить на Мосгоризбирком, который ранее отказал ряду так называемых «независимых кандидатов» в регистрации. Так как в их подписных листах обнаружили огромное количество недействительных подписей избирателей. Кроме того, при проверке документов нашлись «мертвые души»: давно умершие люди, которые якобы оставили подпись за псевдокандидатов. Интересный подход, вместо того, чтобы собрать настоящие подписи и правильно оформить документы, так называемые оппозиционеры, решили устроить несанкционированный митинг.