«Молодые юристы России» констатировали провал незаконной акции «оппозиции» в Москве

Москва, 3 августа. Руководитель образовательных проектов в общественном движении «Молодые юристы России» Алексей Ковалев призвал ужесточить законодательство, касающееся незаконных митингов.

«На сегодняшний момент, бывает, невозможно получить уголовную ответственность даже за какие-то очень серьёзные нарушения. Мы видим, что есть и травмы, есть и жертвы, и люди должны нести за это ответственность. Я думаю, что это должно быть предусмотрено», — сказал юрист в эфире YouTube-канала.

Говоря о задержанных на незаконном митинге в Москве несовершеннолетних и применении к ним наказания, Ковалев заявил, что детей следует отпустить и отвезти домой. После нужно провести профилактическую беседу с родителями, приводит издание «Слово и дело» слова эксперта.

Член движения «Молодые юристы России» констатировал, что очередная незаконная акция оппозиционеров была провальной. По его мнению, есть несколько причин, которые привели оппозицию к краху.

Эксперт отметил, что организаторы сборища не смогли нормально оповестить своих соратников. Кроме того, подчеркнул он, хорошо сработала власть, которая предупредила россиян о незаконности акции. Помимо этого, оппозиция потерпела поражение из-за погоды и фестиваля в Парке Горького, на который отправились многие москвичи.

Специалист также дал совет туристам, которые случайно оказались на незаконной акции и были задержаны. По его словам, во-первых, не стоит сопротивляться законным требованиям полиции, а во-вторых, нужно попытаться договориться на месте, а в случае неудачи — доехать до ОВД и разобраться уже там.

Напомним, так называемым «независимым кандидатам» отказали в регистрации в качестве кандидатов в депутаты МГД из-за большого количества недействительных подписей. В ответ оппозиционеры устроили в центре Москвы незаконную акцию 27 июля, в эту субботу либералы также вытащили своих сторонников на нелегальный митинг. Сотрудники полиции, работающие на незаконном митинге, обеспечивают безопасность граждан и пресекают провокации. Отмечается, что представители либеральной тусовки уже использовали газ против полицейских. По данным ГУ МВД РФ по Москве, число участников сборища не превышает 350.