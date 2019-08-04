В Госдуме рассказали, как «борцы с режимом» вредят московскому бизнесу

Незаконные митинги в Москве негативно сказываются на туристической привлекательности столицы России, отмечают эксперты.

Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что незаконные митинги негативно сказываются на туристической привлекательности региона.

«Любое негативное мероприятие, в том числе несанкционированный митинг, абсолютно ничего хорошего не несет. Это отрицательно сказывается на имидже любого города в любой точке мира. Туристы, перед тем как ехать в какой-либо регион, смотрят новости, смотрят, что там происходит, какие политические, экономические, природные катаклизмы там могут иметь место. Поэтому, когда они видят, что там происходят беспорядки, что там есть нарушители общественного порядка, естественно, это сказывается [на посещаемости города] неблагоприятно», — говорит крымский парламентарий.

По его словам, несанкционированные митинги плохо отражаются на бюджете Москвы и страны в целом.

«Задействованы правоохранительные органы — это бюджетные средства. Перекрываются трассы, перекрывается движение. Ничего хорошего в этом абсолютно нет. Когда проходит санкционированный митинг в защиту животных, в поддержку спасения планеты, все понимают, что это проходит культурно, с соблюдением мер безопасности в присутствии полиции, МЧС, скорой помощи. И это абсолютно нормальное явление», — рассуждает депутат Госсовета Крыма.

Собеседник ФАН считает, что организаторами незаконных протестов являются третьи страны, которым хотелось бы ослабить Россию.

«Когда же созывают через Интернет, то, понятное дело, что опасаются и приезжие, и местные — ничего хорошего в этом нет. Украина тому пример: стрельба, гражданская война. Вот чего добились наши «друзья» с Запада. И то же самое они пытаются организовать в Российской Федерации, непосредственно в сердце России — в Москве. Находят неокрепшие умы либо просто покупают за деньги людей, которые не понимают, что за несколько сотен рублей или даже пару сотен долларов могут навредить сами себе и своим детям», — подчеркнул Алексей Черняк.

Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Евгений Федоров, в свою очередь, также выразил мнение, что зачинщики беспорядков вредят Москве, поскольку туристы будут отказываться туда ехать.

«Разумеется, туристы боятся и разбегаются. Кроме того, обратите внимание на прессу. Там было-то три с чем-то тысячи человек, а сколько подняли шума? Аж [президент США Дональд] Трамп включился. Где Трамп — и где наши три тысячи человек в Москве? Естественно, это распространяется через социальные сети, через СМИ. Туристы, рассматривая Москву, «видят», что там не только медведи ходят, этим и раньше пугали, но и то, что там сплошные погромы, беспорядки, чуть ли не убивают людей. Соответственно, складывается впечатление, что от Москвы лучше держаться подальше, километров так за пару тысяч», — с сожалением заметил он.

Российский политик также придерживается мнения, что за организацией беспорядков стоят страны Запада.

«Если бы вся эта история с так называемыми протестами не была организована американцами, то, может быть, на эти события даже и не обратили бы внимания. Но поскольку это организовано Вашингтоном, коэффициент освещаемости значительно выше. В Париже «желтых жилетов» было 200 или 300 тысяч, а о них меньше говорили, чем о трех тысячах человек в Москве», — резюмировал Евгений Федоров.

Напомним, «независимые кандидаты» из команды одиозного блогера Алексея Навального были уличены в фальсификации подписных листов. В конце июня сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольную «фабрику», где осуществлялась фальсификация подписных листов в поддержку Любови Соболь, Ильи Яшина и других сторонников Навального. Позже в Мосизбиркоме сообщили, что в подписных листах «независимых кандидатов» были обнаружены подписи уже умерших людей.

Несмотря на то что действия фальсификаторов изначально были бессмысленны, они все же вывели людей на улицы, причем пытались подтолкнуть своих сторонников к провокациям и антизаконным действиям. И, к сожалению, им это удалось — один из провокаторов, например, бросил мусорный бак в силовика. Теперь ему предстоит ответить перед Фемидой. Правоохранителям пришлось вмешаться, чтобы предотвратить беспорядки и обеспечить безопасность мирных граждан.

3 августа организаторы незаконных протестов вновь призвали москвичей и иногородних (которых, к слову, на незаконных акциях оказывается большинство) к нарушению закона. Власти согласовали в качестве места проведения митинга проспект Сахарова, однако этот вариант не устроил провокаторов — те потребовали разрешить им устроить акцию на Лубянке, которая является крупным транспортным узлом, и ее перекрытие может привести к затруднению движения транспорта.Попытку провести несанкционированный митинг пресекли сотрудники правоохранительных органов, которые заранее предупредили, что не допустят нарушений законодательства.