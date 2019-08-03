 Гаспарян напомнил организаторам протестов в Москве об уголовной ответственности

Москва, 3 августа. Устроенные провокаторами беспорядки на незаконном митинге в Москве были заранее спланированы и подготовлены. В этом уверен радиоведущий и писатель Армен Гаспарян.

По его словам, организаторы митинга должны отдавать себе отчет, что совершают преступление, а, значит, полиция рано или поздно выйдет на их след.

«За нападение на сотрудника полиции, например, предусмотрена уголовная ответственность. Подобные деяния несравнимы с написанным в Twitter комментарием. За это вполне могут отправить на зону, как было в случае с Болотной площадью», — пояснил Гаспарян порталу «Слово и дело».

Напомним, что в субботу в Москве состоялась несанкционированная акция в поддержку кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму за фальсификацию подписей. Как и в прошлый раз митинг не обошелся без провокаций. Несколько радикалов распылили слезоточивый газ в сторону полиции. Всего в центре города собралось 350 человек, 30 из которых были задержаны за нарушение общественного порядка.

Отметим, что сотрудники правоохранительных органов действовали строго в рамках закона и задерживали лишь отъявленных нарушителей.