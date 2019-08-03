Вассерман заявил, что «хроническим неудачникам»-оппозиционерам нужны только беспорядки

Москва, 3 августа. Так называемые «независимые кандидаты» устроили скандал вокруг выборов в Мосгордуму для того, чтобы создать повод к массовым беспорядкам, заявил публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Публицист подчеркнул, что организаторы незаконных митингов в Москве являются зависимыми. Оппозиционеры «дико зависят» друг от друга и от финансирования, отметил эксперт.

«Прежде всего, зарубежного (финансирования), поскольку внутри страны не так уж много находится желающих оплачивать этих хронических неудачников. А вот за пределами России всегда хватает тех, кто готов проспонсировать создание проблем для нас. И этого никто не скрывает», — сказал Вассерман в беседе с «ПолитЭкспертом».

Публицист добавил, что не считает оппозиционеров достойными каких-либо государственной ролей внутри страны. Он напомнил, чем обернулись прошедшие выборы в Москве, на которых из-за очень низкой явки в районные советы столицы попали представители либеральной тусовки.

«В муниципальных советах они показали, что ничем, кроме организации уличных беспорядков, заниматься не умеют и не желают. В результате в тех районах, где они оказались у власти, положение дел за пару лет изменилось к худшему», — добавил он.

Вассерман также возмутился, что оппозиционеры требуют допустить так называемых «независимых кандидатов» к выборам в МГД. По его словам, во-первых, допускать людей к власти, которые сами нарушают закон, — странно, а во-вторых, «у этих людей сейчас примерно столько же шансов победить на выборах региональных, сколько, по известному английскому выражению, шансов у снежка уцелеть в аду».

«Все это доказывает, что эти люди не собирались участвовать в выборах. Они делали ставку именно на создание поводов к массовым беспорядкам», — констатировал эксперт.

Вассерман, комментируя незаконные митинги в Москве, назвал их «провокационными танцами с мордобоем». Он убежден, что очередная нелегальная акция закончится новыми задержаниями и сроками за хулиганство.

Напомним, оппозиция в субботу проводит в Москве очередной незаконный митинг. Московские власти предупреждали горожан о незаконности митинга, напомнив, что он не был согласован.

Либеральная общественность требует зарегистрировать своих представителей в качестве кандидатов в депутаты МГД. «Независимым кандидатам» было отказано в регистрации из-за большого количества недействительных подписей. Кроме того, в подписных листах были обнаружены данные давно умерших людей.

На несанкционированной акции в Москве работают сотрудники полиции. Правоохранители действуют корректно и пресекают провокации на нелегальной акции.