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В Госдуме высоко оценили профессионализм силовиков, работающих на митинге в Москве

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В Госдуме высоко оценили профессионализм силовиков, работающих на митинге в Москве

Сотрудники правоохранительных органов, работающие на незаконных митингах в Москве, ведут себя профессионально, а действуют — эффективно, об этом рассказал в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей Евгений Федоров. Политик подчеркнул, что силовики не прибегают к насилию, а действуют строго в рамках существующего законодательства. Вместе с тем он выразил мнение, что наиболее активных  и агрессивных участников незаконных акций силовикам стоит взять «на карандаш».

«Для современных правоохранительных органов задерживать и арестовывать сразу необязательно. Люди нарушали закон, это очевидно, но нарушение закона не несло угрозы для других граждан, не нарушило общественный порядок. Соответственно, арестовывать [митингующих] не надо. Необходимо зафиксировать, насколько я знаю, была очень хорошо организована видео-, фотофиксация, и дальше вызывать людей и привлекать к ответственности в рабочем режиме без скручивания рук. Но главное: внести их в списки возможных бузотеров, которых нужно иметь в виду в случае массовых беспорядков», — сказал Евгений Федоров.

Во время несанкционированной акции было задержано более 300 человек, причем силовики действовали строго в рамках закона. Представители органов правопорядка не превышали полномочий при задержании участников незаконного митинга, заявил сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль», член СПЧ Александр Брод.

 

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