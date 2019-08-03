«Недокандидат» Янкаускас задержан на выходе из спецприемника за новые призывы к беспорядкам

Москва, 3 августа. Недопущенного к выборам в Мосгордуму кандидата Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника за новые призывы к беспорядкам.

В спецприемнике сторонник блогера Навального отбывал административный арест за призы к запрещенной акции в центре Москвы 27 июля. Решение об этом вынес Зюзинский районный суд Москвы. По данным следствия, Янкаускас был одним из организаторов встречи жителей столицы с так называемыми независимыми кандидатами в МГД на Трубной площади 15 июля.

Напомним, Янкаускас, как и другие сторонники основателя скандального ФБК баллотировался в Мосгордуму, но в его подписных листах было обнаружено огромное количество брака. По этой же причине в регистрации было отказано и другим протеже Навального: Дмитрию Гудкову, Любови Соболь, Ивану Жданов и другим «оппозиционерам».

Однако все они посчитали, что их не допустили к выборам незаконно. С помощью несанкционированного митинга на Тверской улице «оппозиционеры» пытались оказать давление на избирательные комиссии.

Сегодня так называемые «политики» снова устроили провокацию в Москве, устроив новый несогласованный митинг «за честные выборы».