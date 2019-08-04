В Луганске рассказали о будущем конного спорта в республике

О конноспортивной школе в Луганске еще во времена Советского Союза знали все. Именно отсюда вышло немало титулованных спортсменов.

Как сейчас живет школа и есть ли будущее у этого вида спорта в Луганской Народной Республике, выясняла съемочная группа Федерального агентства новостей.

Фонтан — один из любимых подопечных тренеров и спортсменов школы. Мы решили начать диалог именно со знакомства с ним.

«Это лошадь в расцвете сил. Он как профессор: уже знает, что, где, как правильно прыгнуть, — рассказывает про любимца Елена Рыбак, тренер Луганской ДЮСШ по конному спорту. — Обучает детей прыгать».

В 2014 году школа пережила непростые времена. Но сегодня здесь занимаются порядка 60 детей, практически такое же количество, как до начала военных действий. Интерес подростков растет.

В республике проводят соревнования по конному спорту, было несколько выездов в РФ и ДНР. И сейчас руководство и тренеры школы делают все возможное, чтобы воспитанники выходили на международный уровень.

«По сравнению с довоенным временем сейчас посещаемость не уменьшилась, — продолжает рассказ Елена Рыбак. — Многие приходят только для того, чтобы общаться с животными, многие видят себя дальше в профессии спортсмена. Как и всегда, наша школа остается популярной. У нас и богатых традиций много, и больших спортсменов — это мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта. Все выходцы из нашей школы».

Чем привлекает этот вид спорта подростков, мы решили узнать у Маргариты. Она пошла по стопам мамы — кандидата в мастера спорта по выездке, которая занималась здесь же.

«Я еще с детства очень сильно полюбила лошадей, — делится с корреспондентом ФАН Маргарита Новикова, воспитанница Луганской ДЮСШ по конному спорту. — Это очень красивое, грациозное животное. Самым сложным было найти общий язык с Фонтаном. А так — это для меня очень легкий спорт, передалось по наследству. Он помогает справиться со стрессом в наше тяжелое военное время».

Маргарита идет к спортивным успехам вместе с Фонтаном. За четыре года они уже могут похвастать определенными результатами.

«Осенью прошлого года мы с ним выполнили второй разряд по конкуру и [взяли] два третьих места», — добавляет Маргарита.

По мнению опытного тренерского состава в школе есть перспективные спортсмены, а значит, у конного спорта в Луганской Народной Республике есть будущее.