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Ремесло призвал жестко пресекать провокации вооруженных участников митингов в Москве

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Ремесло призвал жестко пресекать провокации вооруженных участников митингов в Москве

Москва, 3 августа. Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло призвал жестко пресекать провокации вооруженных участников несанкционированных митингов в Москве.

Ремесло обратил внимание, что неделю назад на несанкционированных митингах в Москве провокаторы совершали сознательное нападение на сотрудников полиции. У задержанных митингующих было изъято оружие, в частности нож, молоток, а также другие средства нападения. Юрист отметил, что эти факты позволяют назвать митинг спланированным преступлением.

Член Общественной палаты убежден, что оппозиция не хочет добиться каких-то политических результатов.

«Их главная задача – шантажировать власти, используя любой информационный повод в качестве предлога, — приводит его слова «Экономика сегодня». — А тот факт, что отдельные персонажи обзаводятся оружием, свидетельствует об их готовности к провокациям и нападениям на полицию, чтобы потом перекладывать ответственность на правоохранительные органы при жестких задержаниях».

Ремесло призвал жестко пресекать провокации вооруженных участников митингов в Москве

По мнению Ремесла, реакция на такие преступления со стороны организаторов митингов должна быть жесткой. Он отметил, что несанкционированная акция не просто мешает прохожим перемещаться по городу, но и угрожает их здоровью и даже жизни.

«Своими несанкционированными прогулками митингующие перекрывают дороги и улицы, в том числе мешая проехать машинам экстренных служб, — объявил юрист. — Как минимум один случай мне известен, когда скорая помощь не смогла проехать из-за участников такой акции. Конечно, такие действия должны жестко пресекаться».

3 августа в Москве проходит незаконная акция, которую организовали соратники блогера Алексея Навального. По данным управления МВД РФ по столице, в мероприятии приняли участие 350 человек. Задержаны были около 30 человек, у некоторых из которых правоохранители изъяли оружие. Обеспечивая безопасность жителей и гостей столицы, полицейские действуют максимально корректно.

Напомним, кандидаты Навального заявили о нарушении их прав после отказала в регистрации на выборы в Мосгордуму. При этом соратники блогера постарались скрыть факт о том, что причина отклонения кандидатур была обоснована законом: количество фальсифицированных подписей у всех превышало допустимые 10%. Накануне глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что у 22 не допущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов в подписных листах были найдены почти 340 «мертвых душ».

 
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