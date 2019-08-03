Ремесло призвал жестко пресекать провокации вооруженных участников митингов в Москве

Москва, 3 августа. Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло призвал жестко пресекать провокации вооруженных участников несанкционированных митингов в Москве.

Ремесло обратил внимание, что неделю назад на несанкционированных митингах в Москве провокаторы совершали сознательное нападение на сотрудников полиции. У задержанных митингующих было изъято оружие, в частности нож, молоток, а также другие средства нападения. Юрист отметил, что эти факты позволяют назвать митинг спланированным преступлением.

Член Общественной палаты убежден, что оппозиция не хочет добиться каких-то политических результатов.

«Их главная задача – шантажировать власти, используя любой информационный повод в качестве предлога, — приводит его слова «Экономика сегодня». — А тот факт, что отдельные персонажи обзаводятся оружием, свидетельствует об их готовности к провокациям и нападениям на полицию, чтобы потом перекладывать ответственность на правоохранительные органы при жестких задержаниях».

По мнению Ремесла, реакция на такие преступления со стороны организаторов митингов должна быть жесткой. Он отметил, что несанкционированная акция не просто мешает прохожим перемещаться по городу, но и угрожает их здоровью и даже жизни.

«Своими несанкционированными прогулками митингующие перекрывают дороги и улицы, в том числе мешая проехать машинам экстренных служб, — объявил юрист. — Как минимум один случай мне известен, когда скорая помощь не смогла проехать из-за участников такой акции. Конечно, такие действия должны жестко пресекаться».

3 августа в Москве проходит незаконная акция, которую организовали соратники блогера Алексея Навального. По данным управления МВД РФ по столице, в мероприятии приняли участие 350 человек. Задержаны были около 30 человек, у некоторых из которых правоохранители изъяли оружие. Обеспечивая безопасность жителей и гостей столицы, полицейские действуют максимально корректно.

Напомним, кандидаты Навального заявили о нарушении их прав после отказала в регистрации на выборы в Мосгордуму. При этом соратники блогера постарались скрыть факт о том, что причина отклонения кандидатур была обоснована законом: количество фальсифицированных подписей у всех превышало допустимые 10%. Накануне глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что у 22 не допущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов в подписных листах были найдены почти 340 «мертвых душ».