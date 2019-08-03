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Провокаторы показали фейковое видео с задержаниями, пытаясь обострить обстановку в Москве

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Провокаторы показали фейковое видео с задержаниями, пытаясь обострить обстановку в Москве

Москва, 3 августа. Провокаторы начали распространять в соцсетях видео с майского митинга, чтобы подтолкнуть участников проходящей в эти минуты незаконной акции в Москве на столкновения с полицией.

На кадрах видео можно заметить, как стражи правопорядка заталкивают задержанных в автозак. Тех, кто отказывается идти, несут за руки. При этом полиция ни разу не применяет силу к задержанным. Примечательно, что видеоролик, который распространяется под видом трансляции продолжающегося несанкционированного митинга, на деле был снят еще в мае прошлого года, когда в Москве на Тверской улице проходила акция протеста. Кроме того, некоторые провокаторы призывают к нападениям на полицейских в соцсетях.

Напомним, что Либертарианская партия России отказалась от предлагаемого мэрией Москвы места проведения митинга на проспекте Сахарова  и устроила незаконную акцию на Лубянке. Как и в прошлую субботу не обошлось без провокаций. Некоторые участники начали распылять в сторону полиции слезоточивый газ. Всего в центре города собралось 350 человек, 30 из которых были задержаны за нарушение общественного порядка. Тем не менее, полиция действует строго в рамках закона, задерживая лишь отъявленных нарушителей.

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