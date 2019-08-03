Клинцевич отметил профессионализм следователей, обнаруживших преступления ФБК

Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей в так называемом Фонде борьбы с коррупцией одиозного блогера Алексея Навального.

«По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем», — сообщили в СК.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил высокий профессионализм сотрудников правоохранительных органов. По его словам, силовики действуют максимально корректно, строго в соответствии с законодательством, что и позволяет им выявлять правонарушения.

«Надо отдать должное спецслужбам, которые сегодня эффективно работают, отрабатывают всю повестку, связанную с противоправными действиями против государства и граждан», — рассуждает член верхней палаты парламента.

Навальный и его структуры финансируются Западом, добавляет член комитета СФ по обороне и безопасности.

«Категория людей, которая так или иначе аффилирована с западными спецслужбами, занимается подрывом нашего государства. При этом данная форма «мягкой силы», те гибридные войны рассчитаны на несовершенство многих государственных институтов, на проблемы, которыми болеет наше общество. Речь идет о коррупции, о злоупотреблениях, о многих других вещах. Это приводит к тому, что на митинги Навального выходит молодежь. Во-первых, там школьники, во-вторых, у них нет мотивации. Им прикольно «заехать» в автозак, поглазеть, побузить. А на самом деле запускаются механизмы, которые, как ржавчина, разъедают наше государство», — продолжает сенатор.

Франц Клинцевич рассказал также и о том, как сам участвовал в акциях, посвященных противодействию беспринципности и наглости так называемых оппозиционеров.

«Я помню, как около 13 лет назад я пикетировал с афганцами у офиса «Эха Москвы» из-за того, что Юлия Латынина сказала, что она сама бы взяла кусок асфальта и бросила в милиционера. Этого нельзя делать. Во всем мире это жестко карается», — заметил политик.

По его мнению, все те, кто виновен в преступлении, будут наказаны по всей строгости закона.

«Все, что связано с противозаконной деятельностью, должно пресекаться очень серьезно. Деятельность людей, которые занимаются расшатыванием и подрывом нашего государства, должна быть расследована, а люди, виновные в отмывании денег, должны быть наказаны. Я в этом абсолютно убежден. И спасибо нашим спецслужбам, которые способны обнаружить, локализовать и пресечь подобные действия», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Ранее стало известно, что мошенники из ФБК «отмыли» более 1 миллиарда рублей, деньги были перечислены из-за рубежа. Финансами Навальный и его окружение распоряжается по своему усмотрению: так, например, на отпуск в Римини с семьей блогер потратил почти 4 миллиона рублей. Так называемый оппозиционер вообще живет на широкую ногу — в общем он отдыхает 11 раз в год.